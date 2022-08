Un gros départ au mercato, l'OM tremble pour Gerson

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM, qui s’apprête à recruter Alexis Sanchez, n’est pas à l’abris de voir l’un de ses gros joueurs partir d’ici la fin du mercato.

Le mercato commence à avoir fière allure à l’Olympique de Marseille avec la signature imminente d’Alexis Sanchez, laquelle va s’ajouter à celles de Veretout, Mbemba, Clauss ou encore Nuno Tavares. Le club olympien travaille bien pour bâtir un effectif compétitif, mais Pablo Longoria rame pour boucler les ventes si chères à Frank McCourt. Luan Peres et Alvaro Gonzalez ont fait leurs valises et pourraient être imités dans les jours à venir par Konrad de la Fuente, proche de rejoindre Burnley en Angleterre. A en croire Florent Germain, interrogé à ce sujet sur BFM Marseille, le départ d’un taulier de l’OM pour une grosse somme d’argent n’est pas non plus impossible en cas de proposition alléchante. Le journaliste pense notamment à Gerson, très convoité après sa belle saison sous les ordres de Jorge Sampaoli en 2021-2022.

La vente d'un cadre n'est pas à exclure

« On peut donner les noms des joueurs dont Pablo Longoria aimerait se séparer dans l’idéal d’ici la fin du mercato. Il y a Bakambu, Dieng, Lirola, peut-être Kolasinac, bien sûr Amavi et Strootman. Et attention, nous ne sommes pas non plus à l’abri d’un gros départ du type Milik ou Gerson si dans la folie de la fin août, un club se réveille en se disant que c’est le profil idéal pour eux et qu’ils vont aligner la monnaie. 50 ME le prix de Gerson ? (rires) Non… A mon avis, autour de 30 ME voire un peu moins, ça peut partir car l’OM a besoin de sous. Il ne faut pas faire une Eyraud avec Thauvin qui disait qu’il ne le vendrait pas en-dessous de 80 ME. Un gros départ, ce n’est pas à exclure » a analysé Florent Germain, pour qui un départ fracassant et inattendu de Gerson n’est pas impossible d’ici la fin du mercato. Une nouvelle qui ne manquerait pas de doucher les supporters olympiens, qui comptent sur leur Brésilien préféré pour la saison à venir.