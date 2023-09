Un choix fou de Longoria, l'OM a évité le pire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Chancel Mbemba est un dossier sensible à l'OM. Le défenseur central donne tout pour le club, mais peine à avoir la confiance de ses entraineurs. Pablo Longoria a même cherché à l'éjecter cet été, ce qui aurait été mal pris par les supporters.

Très apprécié par les supporters de l’OM pour son goût au duel et son désir d’aller toujours vers l’avant, Chancel Mbemba était clairement l’une des bonnes pioches de Pablo Longoria au mercato 2022. Le défenseur congolais a toutefois progressivement perdu pied, Igor Tudor lui préférant Leonardo Balerdi à la surprise générale. Et cela s’est confirmé avec Marcelino, qui n’en faisait pas non plus un titulaire indiscutable en début de saison, même si la donne semble s’être inversée. Résultat, l’été a été chaud pour ce joueur qui donne tout sur le terrain. Cela ne l’a pas empêché d’être clairement poussé dehors par sa direction, explique L’Equipe ce dimanche. Une décision qui risque de faire lever des sourcils du côté des supporters olympiens, qui ne comprennent pas les choix de leur club sur ce dossier précis. Néanmoins, faute d’offre satisfaisante et malgré l’intérêt de clubs saoudiens, Chancel Mbemba n’a pas bougé et a gardé sa soif de tout renverser sur le terrain. Ce ne sont pas les soubresauts d’une carrière qui vont perturber l’ancien du FC Porto.

Mbemba, c'est la force tranquille

« Il n'a jamais rien laissé transparaître de ce qu'il ressentait. Il est resté fidèle à lui-même, tranquille, sûr de sa force. Il était le même avec ses partenaires en dehors du terrain, et le même compétiteur à l’entraînement », explique ainsi un proche du groupe de l’OM à propos d’un Chancel Mbemba qui a aussi gardé la confiance de son sélection au Congo. « Il n'avait peut-être pas la ­confiance totale du coach pendant la préparation mais c'est un joueur qui est tellement travailleur, qui aime tellement les challenges, qu'il s'est accroché. Je n'ai pas l'impression que le mercato l'ait plus dérangé que cela. Il est très heureux à Marseille, il est apprécié de tout le monde, et il a envie de rendre cela. C'est un exemple de par son ­parcours et de son professionnalisme », a souligné Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC. Une volonté qui plait en tout cas beaucoup dans les travées du Vélodrome, alors que l’OM aura besoin de tout le monde dans un automne très chargé au niveau du calendrier.