Un cador méconnu revient, Bakambu alerte l'OM

Par Mehdi Lunay

Konrad de la Fuente va revenir à l'OM après un prêt d'un à l'Olympiakos. Une aventure grecque catastrophique pour l'Américain avec 5 matchs joués. Cédric Bakambu l'a côtoyé au Pirée et vient dédouaner son désormais ex-coéquipier.

Formé quasi-intégralement à la Masia du FC Barcelone, il est pourtant tout sauf un crack pour le grand public. Konrad de la Fuente a déçu les supporters de l'OM depuis son transfert à 3 millions d'euros à l'été 2021. Il a disputé 23 matchs pour sa seule saison marseillaise pour un seul but inscrit. Ce fut bien pire encore à l'Olympiakos où il a été prêté lors de la saison 2022-2023. Il n'a joué que cinq petits matchs, deux de qualification en Ligue Europa et trois en championnat grec. Sa dernière apparition sur un terrain date même du 11 septembre 2022 ! Pas question de blessure pour lui, il a tout simplement été écarté de l'effectif par son entraîneur.

De la Fuente trop fort, il doit juste le montrer en match

Ancien marseillais tout juste transféré à Al Nasr Dubai, Cédric Bakambu a évolué aux côtés de De la Fuente à l'Olympiakos. Il a révélé les conditions de la mise à l'écart de l'Américain ainsi que son talent réel aperçu aux entraînements. Le Congolais estime que l'ancien barcelonais paye un délit de sale gueule, ayant un potentiel énorme mais inconnu du grand public. Les supporters grecs n'ont d'ailleurs en mémoire que ses ratés devant le but, ceux-ci ayant causé sa perte pendant la saison.

"Moi, je le trouve trop fort ! Son problème, c’est qu’il est nonchalant"https://t.co/eYWJSlKhia — Foot Mercato (@footmercato) June 30, 2023

« Ce qu’on m’a raconté, c’est que sur un des premiers matchs de la saison, il a beaucoup vendangé lors d’une rencontre à domicile. Ils ont perdu, ou fait match nul, et les supporters lui en voulaient à mort. Après, il n’a plus joué. Pourtant, moi, je le trouve trop fort ! Son problème, c’est qu’il est nonchalant. Certains entraîneurs aiment bien le langage corporel et Konrad, quand on le voit, il donne cette impression. Mais sur le terrain, il est très fort, il va très vite, il est très vif. Maintenant, je ne sais pas où il est, il est parti, il avait résilié. Je ne sais pas où il est », a t-il indiqué dans un live Twitch à propos d'un joueur qui a joué son dernier match avant même l'arrivée de Bakambu à Athènes. Marcelino et Pablo Longoria ont donc un coup à jouer à l'OM avec Konrad de la Fuente, lequel revient au club ce 1er juillet. A eux de bien gérer l'ailier américain pour enfin montrer à l'Europe l'étendue de son supposé potentiel.