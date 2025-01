Un but en deux ans, il quitte l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut passer la seconde sur le marché des transferts. Le club phocéen souhaite notamment procéder à des départs et François-Régis Mughe va quitter le navire.

L'OM a de grandes ambitions en cette seconde partie de saison. Roberto De Zerbi veut garder un bon équilibre au sein de son groupe pour garder le rythme en Ligue 1. Ce marché des transferts hivernal est une bonne occasion de peaufiner certaines choses. Du côté des départs, les Phocéens travaillent fort. Parmi les éléments qui vont quitter Marseille cet hiver : François-Régis Mughe. L'attaquant ne fait pas partie des plans de De Zerbi et souhaite avoir du temps de jeu pour progresser. Il avait été prêté sans succès à Dunkerque l'an passé, et n'a jamais récupéré de temps de jeu à Marseille. Son seul fait d'arme restera son but égalisateur en fin de match de Coupe de France face à Annecy, ce qui n'a pas empêché l'OM de se faire éliminer aux tirs au but, en cette triste soirée de mars 2023. Heureusement pour lui, il a la cote, notamment en Grèce.

L'OM trouve un nouveau point de chute à Mughe

Selon les informations de Foot Mercato, un accord total a quasiment été trouvé ces dernières heures entre l'OM et le Athens Kallithéa FC pour le prêt de François-Régis Mughe. Dans la capitale grecque, le Phocéen pourra notamment évoluer avec un certain Mathieu Valbuena. La mission sera clairement le maintien, alors que le Athens Kallithéa est avant-dernier de son championnat avec un succès en 18 journées. Le natif de Douala est encore sous contrat avec les Phocéens jusqu'en juin 2028. L'OM espère que son aventure en Grèce se déroulera pour le mieux afin d'imaginer une vente l'été prochain. A noter que la saison passée, Mughe avait déjà été prêté du côté de Dunkerque. Le temps de disputer 5 rencontres. Son départ va alléger un peu le vestiaire de l'OM et permettre d'y voir plus clair. Roberto De Zerbi veut tenter le coup pour récupérer un autre défenseur central (après Luiz Felipe), alors que la venue du piston gauche polonais Nicola Zalewski en provenance de l'AS Rome est proche d'être bouclée.