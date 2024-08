Un attaquant refuse de signer, l’OM n’est pas irrésistible

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Parmi les nombreuses pistes révélées ces dernières semaines, le Français Armand Laurienté ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a bien contacté Sassuolo et l’entourage du joueur. Mais l’ancien ailier du FC Lorient, très convoité en Europe, n’est pas emballé par un retour en Ligue 1 cet été.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ne s’attendaient peut-être pas à un tel mercato. Malgré l’absence de compétition européenne la saison prochaine et la nécessité de réduire la masse salariale, le huitième de Ligue 1 parvient à réaliser de jolis coups. En plus de la nomination de l’entraîneur Roberto De Zerbi, que l’on annonçait plutôt vers une formation plus ambitieuse, le club phocéen a accueilli les recrues Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg.

Laurienté préfère rester à l'étranger

C’est dire l’attractivité de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Bien sûr, le pensionnaire du Vélodrome n’est pas non plus irrésistible. La preuve, un Français vient de recaler la direction olympienne. On parle de l’ancien joueur du FC Lorient Armand Laurienté. Relégué en Serie B avec Sassuolo, l’ailier gauche de 25 ans n’est pas retenu par ses dirigeants. De nombreux courtisans se sont donc manifestés, y compris l’Olympique de Marseille, comme révélé par le président des Neroverdi Giovanni Carnevali cette semaine.

Exclu FM : l'OM a bien contacté Armand Laurienté



• Simple prise de renseignements et profil coché

• Aucune négociation avancée ou discussion concrète

• Sirènes anglaises et italiennes pour le joueur

• Préférence pour l'étranger



- @footmercatohttps://t.co/dRQOGtBGBG — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) July 31, 2024

Le média Foot Mercato confirme une prise de contact avec Sassuolo et avec l’entourage du joueur. Mais les Marseillais n’ont pas du tout avancé dans les discussions. Il faut dire que Sassuolo a publiquement évoqué ses exigences, à savoir un transfert entre 15 et 20 millions d’euros. De plus, nos confrères affirment qu’Armand Laurienté, très convoité en Italie et en Angleterre, n’est pas attiré par un retour en Ligue 1 cet été. L’ailier formé au Stade Rennais veut plutôt se lancer dans une nouvelle aventure à l’étranger.