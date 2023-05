Un arbitrage pro-OM en Ligue 1, la polémique enfle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Longtemps mené au score, l’OM a attendu le dernier quart d’heure pour renverser l’AJ Auxerre et s’imposer 2-1 grâce à des buts d’Ünder et Sanchez. Mais une décision de l'arbitre fait encore du bruit.

Totalement dominateurs, les hommes d’Igor Tudor se sont quand même faits très peur face à Auxerre, dimanche soir au Vélodrome. Mené 1-0 à la mi-temps, totalement contre le cours du jeu, l'Olympique de Marseille a finalement renversé l’AJA dans le dernier quart d’heure. Cengiz Ünder a d’abord égalisé d’une belle frappe du pied droit avant qu’Alexis Sanchez ne donne l’avantage à son équipe sur un ballon en profondeur bien dosé par Mattéo Guendouzi.

Alexis Sanchez à la limite du hors-jeu sur le deuxième but marseillais. pic.twitter.com/lcwVfxznZr — Actu Foot (@ActuFoot_) April 30, 2023

Mais depuis dimanche soir, le but inscrit par l’international chilien fait polémique car la position d’Alexis Sanchez semblait dans un premier temps illicite. Si en réalité, selon les images fournies par la VAR, l’ex-attaquant de l’Inter semble être couvert par l’épaule du défenseur auxerrois, la situation est litigieuse aux yeux de l’entraîneur bourguignon Christophe Pélissier. Après la rencontre, l’ancien entraîneur d’Amiens a estimé que selon lui, le but d’Alexis Sanchez n’aurait pas dû être validé.

Alexis Sanchez hors-jeu, Auxerre bouillonne

« Je dirais que l’OM est miraculé sur le second but. J'ai vu des images où il y a hors-jeu, voilà. Après, on l'interprète comme on veut, on sait comment la VAR interprète les choses aussi » a analysé Christophe Pélissier, déçu par la défaite de son équipe et frustré par ce fait d'arbitrage contestable selon lui. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont également déchainées au sujet du potentiel hors-jeu d’Alexis Sanchez, chacun y allant de sa capture d’écran et de sa photo des ralentis diffusés par Prime Video durant le match.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

La polémique s’est d’autant plus vite enflammée que le diffuseur a mis plusieurs minutes avant de dévoiler l’image du révélateur et que la vérification de la VAR a été très rapide. Cela étant, il semblerait malgré tout que le buteur de l’Olympique de Marseille n’était pas hors-jeu, légèrement couvert par l’épaule du défenseur de l’AJ Auxerre. Et c’est bien le principal pour l’équipe d’Igor Tudor, laquelle revient à cinq points du PSG et compte provisoirement quatre points d’avance sur Lens avant le match en retard des Sang et Or face à Toulouse ce mardi.