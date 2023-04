Tudor fait du gaspillage, c'est nocif pour la planète Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent et ultra-décisif la saison dernière, Dimitri Payet est au fond du banc sous la houlette d’Igor Tudor à l’OM depuis plusieurs mois.

Homme clé de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Dimitri Payet ne jouit plus du même statut sous le commandement d’Igor Tudor. L’international français est remplaçant, le Croate lui préférant Ünder, Malinovskyi, Guendouzi ou encore Ounahi avant sa blessure. Et en plus de son statut de remplaçant, Dimitri Payet entre rarement en jeu. Une énorme « connerie » selon les mots employés par Rolland Courbis sur l’antenne de RMC.

Rolland Courbis regrette la faible utilisation de Payet à l'OM

Pour l’ancien coach de l’OM et de Montpellier, Igor Tudor regrettera sans doute au soir de la dernière journée de la Ligue 1 la si faible utilisation de Dimitri Payet cette saison. Car même s’il n’a plus la condition pour démarrer les matchs, le vice-champion d’Europe 2016 aurait pu donner un sacré coup de main aux Phocéens sur plusieurs fins de match. Il n’y a pas à chercher bien loin pour Rolland Courbis, qui aurait aimé voir Payet entrer en cours de jeu face à Lorient dimanche soir alors que l’OM est resté bloqué à 0-0 toute la rencontre.

« Il y a un truc que Tudor regrettera peut-être au soir de la 38e journée de Ligue 1, c’est l’utilisation de Dimitri Payet. Compte tenu de ce que tu as sur le plan offensif, quand on regarde tu as le finisseur (Alexis Sanchez) mais qu’est-ce qu’il y a pour construire les actions dans les 20 ou 25 derniers mètres ? Se priver de Payet sur les 30 dernières minutes d’un match, je trouve que c’est du gaspillage et que je trouve que c’est dommage » regrette Rolland Courbis avant de conclure au sujet de Dimitri Payet.

L'OM se prive d'un super joker avec Payet

« Cela ne veut pas dire que j’ai raison, mais je trouve cela dommage. Il a perdu en s’en passant un joueur très talentueux. Pour moi, c’est une énorme connerie de sa part. C’est quelqu’un par exemple techniquement qui aurait été capable de faire la différence en fin de match contre Lorient. Il a un certain âge et il ne peut pas démarrer les matchs, ce n’est pas grave. Laisse les adversaires se fatiguer et faire entrer Payet dans les 25 dernières minutes » analyse l’ancien entraîneur de Montpellier, déçu de voir que le n°10 de l’OM a été mis à ce point au placard, alors qu’il pourrait sans doute rendre encore de fiers services à Marseille.