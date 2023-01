Trop tard, l'OM déclare Guendouzi intransférable

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ouvert à un départ de Mattéo Guendouzi début janvier en cas de grosse offre, l’OM ne vendra plus son milieu de terrain la veille de la fin du mercato.

Au début du mois de janvier, l’avenir de Mattéo Guendouzi était totalement indécis. Et pour cause, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est ciblé de longue date par Aston Villa et il se murmurait que le club dont Unai Emery est l’entraîneur allait dégainer une grosse offre pour s’attacher les services de l’ancien joueur d’Arsenal. Des sommes comprises entre 30 et 40 millions d’euros ont été évoquées en Angleterre et nul doute qu’à ce prix, Pablo Longoria aurait vendu Mattéo Guendouzi, recruté pour moins de 15 millions d’euros il y a un an et demi. Aston Villa a temporisé, n’a jamais transmis de grosse proposition à Marseille et désormais, il semblerait qu’il soit trop tard pour le club britannique dans le dossier Mattéo Guendouzi selon l’Equipe.

Aston Villa a trop tardé pour Guendouzi

Le quotidien national dévoile dans son édition du jour que Pablo Longoria n’est plus du tout sur la même longueur d’onde au sujet de Mattéo Guendouzi, par rapport à ce qu’il confiait à ses collaborateurs au début du mois de janvier. Pour le président de l’OM, il est clair que le vice-champion du monde 2022 ne quittera pas Marseille à deux jours de la fin du mercato. Aston Villa a trop temporisé et désormais, le club britannique n’a plus aucune chance de rafler la mise pour Mattéo Guendouzi cet hiver selon ce que Pablo Longoria a laissé filtré en interne. Il y a encore quelques jours, le président de l’OM aurait écouté avec attention les offres pour son joueur, mais celles-ci ne sont jamais arrivées. A moins d’une immense surprise, fortement improbable désormais, Mattéo Guendouzi restera donc à Marseille jusqu’à la fin de la saison. Cela ravira Igor Tudor, qui dispose de plusieurs solutions au milieu de terrain avec Rongier, Veretout, Guendouzi mais également Azzedine Ouanhi, qui vient de signer à l’OM en provenance d’Angers. Dans ce secteur de jeu, Marseille a validé le prêt de Pape Gueye à Séville. Un départ qui rend plus improbable encore un départ de Guendouzi dans le money-time du mercato.