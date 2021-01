Transfert OM : Villas-Boas annonce une bonne nouvelle

Dans : OM.

Présent en conférence de presse à 48h du Trophée des champions entre l'OM et le PSG, André Villas-Boas a évoqué le mercato avec le sourire. Le marché des transferts bouge à Marseille.

Retour à une semaine à trois matchs pour l’Olympique de Marseille qui devra essayer de rapidement digérer le nul ramené de Dijon, car ce mercredi c’est le Paris Saint-Germain qui se profile sur la route de l’OM dans le cadre du Trophée des Champions. Un match où André Villas-Boas et ses joueurs ne devront pas se rater sous peine de mécontenter des supporters déjà sur les nerfs. A 48h du rendez-vous face au PSG, l’entraîneur portugais de Marseille avait tout de même le sourire, car ce week-end le mercato du club phocéen a sérieusement avancé. Si rien ne s’est concrétisé officiellement, AVB a reconnu que la signature de Pol Lirola, le jeune latéral droit espagnol de la Fiorentina, était imminente. Et le coach de l’OM d’avouer que pour l’attaquant tant attendu, plusieurs pistes se profilaient.

Lirola est là, Strootman s'en va, l'OM avance

André Villas-Boas avait donc des choses à dire concernant le dossier des transferts du côté de l’OM. « Pol Lirola est actuellement en pleine visite médical, on aura peut-être des choses à annoncer d'ici ce lundi soir. Pour Kevin Strootman, il y a des échanges de documents entre le Genoa et l’Olympique de Marseille. Si nous n’avons pas de nouvelles d'ici à ce soir, Kevin sera convoqué pour le Trophée des champions. Concernant le renfort pour un attaquant, on n’a pas des grandes nouvelles, mais on travaille sur plusieurs dossiers », a reconnu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui sait bien que rien n’est facile pour Pablo Longoria faute d’avoir un budget énorme à dépenser durant ce mercato de janvier.