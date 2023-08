Tragédie grecque pour l'OM, la C1 s'envole dans la nuit

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, 3e tour préliminaire retour

Orange Vélodrome

OM-Panathinaikos 2-1 après prolongation (3 tab à 5) (aller 0-1)

Buts : Aubameyang (2e, 45e+1) pour l’OM, Ioannidis (90e+9 pen.) pour le Panathinaikos

Malgré un doublé d'Aubameyang, l'OM a été éliminé par le Panathinaikos au bout de la nuit. Un revers aux tirs au but après un succès 2-1. Le scénario est cruel et la C1 s'envole déjà.

Moribond en Grèce, l'OM s'est réveillé plus rapidement ce soir. Dans un Vélodrome rempli et bouillant, les Phocéens étouffaient le Panathinaikos dès l'entame de match. Sur un contre éclair, Aubameyang effaçait le gardien d'un crochet pour ouvrir le score et inscrire son premier but à l'OM. Derrière, les attaquants olympiens mettaient sous pression une défense grecque aux abois. Ndiaye notamment pénétrait dans l'axe mais sa frappe passait juste à côté du poteau droit (21e). Aubameyang, Gigot ou encore Clauss mettaient en danger Brignoli, le gardien du Pana. Finalement, juste avant le repos, Aubameyang coupait un centre de Clauss au premier poteau pour doubler la mise et qualifier temporairement l'OM.

⏱ 90+5’ | #OMPAOFC 2️⃣-1️⃣



Ioannidis réduit l'écart pour les Grecs. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 15, 2023

En seconde période, les Marseillais continuaient de s'offrir de belles situations. Ismaila Sarr se voyait notamment refuser un but pour hors-jeu. Le Sénégalais butait ensuite sur Brignoli. Trop faciles, les Phocéens subissaient la réaction tardive des Grecs, lesquels se créaient plusieurs situations. Dans les arrêts de jeu, Guendouzi venait toucher le ballon du bras sur un centre anodin. L'arbitre via le VAR sifflait pénalty, lequel était transformé par Ioannidis pour arracher une prolongation. Marseille multipliait les occasions avec notamment un but refusé pour Vitinha (110e) suite à un hors-jeu minime de Sarr. Finalement, la qualification se jouait aux tirs au but. Guendouzi ratait la première tentative marseillaise, c'était le seul échec. Terrible échec sportif pour l'OM qui jouera la Ligue Europa au lieu de la Ligue des champions et grosse claque pour le foot français qui n'aura que deux clubs en C1.