OM : L'aveu flippant de Villas-Boas avant le mercato

Le mercato de l'OM s'annonce extrêmement compliqué, André Villas-Boas a été obligé de le concéder lors de discussions avec l'Inter Milan en vue d'un recrutement.

En attendant la nomination d’un « Chief of Football », l’Olympique de Marseille ne peut clairement pas avancer sur son futur recrutement. Des départs majeurs seront inévitables, mais André Villas-Boas espère surtout que l’OM pourra se permettre une ou deux recrues pour compenser les pertes, et présenter une équipe compétitive en Ligue des Champions et en Ligue 1. L’entraineur portugais a ses réseaux et ses idées, et en attendant d’en savoir plus sur le futur organigramme, il tente d’avancer ses pions. La preuve avec des contacts en cours avec l’Inter Milan. AVB rêve en effet depuis un an de récupérer Joao Mario, ancien grand espoir du football portugais, qui s’est cassé les dents depuis son transfert pour 40 ME dans la foulée de l’Euro 2016. Le club lombard l’a prêté en Angleterre et en Russie, sans succès. De retour à Milan, le meneur de jeu cherche un nouveau point de chute. Villas-Boas a donc demandé le prix nécessaire pour récupérer l’ancien du Sporting Portugal.

Sa valeur est désormais de 19 ME, mais l’OM a fait savoir qu’il lui était totalement impossible de monter aussi haut avec ses difficultés économiques. Résultat, l’Inter Milan, qui a de grandes ambitions dans le recrutement, a consenti à baisser jusqu'à 15 ME pour lâcher Joao Mario. Mais selon TMW, André Villas-Boas a été obligé de reconnaitre que sa formation ne pourrait pas non plus s’aligner sur un tel prix, et la piste menant au Portugais a été officiellement abandonnée. Et impossible d'évoquer un prêt, le milieu de terrain touchant 5,5 ME par an à l'Inter. Pas vraiment une surprise sachant que ce poste n’est pas considéré comme une priorité et que l’OM n’a pour le moment pas de recruteur en chef. Mais cela a tout de même quoi interpeller en vue de l’été à venir, car il faudra mettre plus que 15 ME si le club phocéen veut recruter M’Baye Niang de Rennes par exemple.