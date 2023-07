Tout sauf l'OM, cet ancien a tourné la page

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a vu certains de ses joueurs formés au club voguer vers d'autres horizons ces dernières années. Parmi eux, Maxime Lopez, qui régale sous les couleurs de Sassuolo.

A Marseille, les saisons se suivent et se ressemblent. Si l'OM arrive à faire le travail en se qualifiant pour la Ligue des champions, difficile de savoir quel est vraiment le projet sportif. Car l'effectif est chamboulé à chaque été ou presque. Parmi les joueurs qui ont quitté le navire pour tenter leur chance loin de la Canebière, on peut citer Maxime Lopez. Le milieu de terrain a filé à Sassuolo. Et en Serie A, Maxime Lopez régale. A tel point que les meilleures équipes italiennes s'intéressent à lui. A 25 ans, le joueur veut avoir le plus de temps de jeu possible. Reste à savoir s'il serait intéressé pour retourner à l'OM un jour. Et la réponse a le mérite d'être claire...

L'OM, Maxime Lopez est passé à autre chose

Lors d'un entretien accordé au Média Carré, le milieu de terrain formé à l'OM s'est en effet livré sur le sujet sans langue de bois. « Sassuolo est un très bon club mais je pense que le moment d’aller voir un peu plus haut est venu. Revenir à l’OM ? Des fois j’y pense mais je ne sais pas si c’est une bonne chose. Ça restera mon club de cœur mais il ne faut pas revenir pour revenir. (…) J’aime beaucoup l’Italie, il y a pas mal de top clubs donc si je pouvais aller dans l’un de ceux-là ce serait top », a notamment indiqué Maxime Lopez, qui ne veut rien forcer concernant l'OM. A Marseille, l'environnement et la pression sont bien différents et il n'est jamais facile de s'imposer dans la durée. Le message est clair en tout cas et l'histoire d'amour entre Lopez et Marseille semble terminée. Il se dit depuis l'arrivée de Rudi Garcia à Naples qu'une arrivée du Marseillais chez les champions d'Italie devient crédible.