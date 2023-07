Thomas Lemar à l'OM, c'est l'Atlético de Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM commence à avoir de l’allure après les signatures de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi. Désireux de se renforcer en attaque, le club phocéen songe à Thomas Lemar.

En s’attachant assez vite les services de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont renforcé le secteur défensif de l’équipe. Idéalement, un latéral droit et un latéral gauche vont encore débarquer mais Marcelino dispose déjà de deux joueurs fiables à ces deux postes pour débuter les tours préliminaires de la Ligue des Champions avec Lodi à gauche et Clauss à droite.

La priorité est maintenant de se renforcer en attaque, où Vitinha est le seul avant-centre. Des discussions sont engagées pour Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez, sans que l’on sache quel dossier va aboutir le premier. Dans le secteur offensif, Marcelino aimerait aussi s’attacher les services d’un joueur de couloir. A ce poste, un nom ronflant est évoqué depuis quelques heures à l’OM.

Lemar prêté à l'OM, une réelle piste ?

Jamais deux sans trois pour le club phocéen, qui après avoir recruté Renan Lodi et Kondogbia à l’Atlético, pourrait s’offrir un nouveau joueur des Colchoneros. A en croire les informations du compte @AtleFrancoferd, insider espagnol proche de l’Atlético de Madrid, le club phocéen a manifesté un réel intérêt pour Thomas Lemar. Du haut de ses 27 ans, le champion du monde 2018 a alterné le bon et le moins bon en Espagne, mais n’est plus un titulaire aux yeux de Diego Simeone dorénavant. Il sort toutefois d’une saison correcte en termes de temps de jeu avec 32 matchs au compteur pour un bilan tristounet d’un but et trois passes décisives.

La saison 2021-2022 avait été plus faste pour le natif de Baie-Mahault avec quatre buts et six passes décisives. Malgré des statistiques loin d’être glorieuses, le profil de Thomas Lemar plait énormément à Marcelino, qui sait l’ancien Monégasque parfaitement adapté à un 4-4-2 pour évoluer dans le couloir droit. L’entraîneur de l’OM garde en tête les prestations XXL de l’international français à Monaco dans un système identique sous les ordres de Leonardo Jardim.

Un possible 3e joueur de l'Atlético après Kondogbia et Lodi

Selon les premiers échos, Marseille souhaite tenter le coup Thomas Lemar en prêt avec si possible une option d’achat raisonnable. Il sera néanmoins difficile d’obtenir le milieu offensif d’1m71 à prix raisonnable puisque son contrat chez les Colchoneros court jusqu’en juin 2027. Mais en ce début de mercato, Pablo Longoria et Javier Ribalta prouvent que rien n’est impossible pour l’OM, qui pourrait bien frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts avec Thomas Lemar.