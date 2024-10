Terrasser le PSG avec l'OM, Rabiot obtient sa mission

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Il y a un mois, Adrien Rabiot surprenait tout le monde en signant à l'Olympique de Marseille. Le choix du Francilien de naissance fait rêver Mattéo Guendouzi. L'ancien marseillais nourrit de hautes ambitions pour son coéquipier en sélection.

Presque trop calme ces dernières années, la rivalité OM-PSG renaît enfin en ce moment. Le club phocéen a réalisé un bon début de saison sous la houlette de Roberto de Zerbi, semblant pouvoir concurrencer son ennemi parisien à court terme. Le prochain classique programmé le 27 octobre prochain sera très attendu par les supporters des deux clubs. Un évènement est venu rajouter du piment à cette rencontre : la signature de l'ancien parisien Adrien Rabiot à l'OM. Véritable titi, né en région parisienne et formé au PSG, le milieu international a surpris les observateurs et agacé les fans parisiens.

Rabiot va ramener l'OM au sommet

Ce transfert ne cesse d'amuser Mattéo Guendouzi. Le milieu de la Lazio Rome possède une trajectoire similaire à celle de Rabiot puisqu'il a été formé au PSG avant de se relancer à l'OM quelques années plus tard. Interrogé à nouveau sur le cas Rabiot en conférence de presse, Guendouzi s'est montré très enthousiaste pour le joueur mais aussi pour le club olympien. Il espère que ce recrutement va aider l'OM à redevenir compétitif en Ligue 1, sous-entendant clairement que le titre de champion pourrait être accessible aux Marseillais.

🗣️ Matteo Guendouzi interrogé sur le recrutement de Rabiot à l'OM : "Déjà c'est un très bon choix pour lui. Je suis sûr qu'il va permettre à Marseille de revenir à la place qu'il mérite." pic.twitter.com/BplLIni7fh — RMC Sport (@RMCsport) October 12, 2024

« C'est un très bon choix pour lui. Je pense que ça a été mûrement réfléchi de son côté. Adri, c'est un mec très intelligent. S'il a pris cette décision, c'est qu'il y avait tous les ingrédients pour. […] Oui, on sait très bien qu'il a joué au PSG. Il y a toujours cette rivalité avec Marseille. On sait très bien comment ça se passe. On était tous un peu surpris qu'il signe à l'OM. En tout cas, je suis sûr qu'il fera du très bon travail là-bas, qu'il va s'épanouir et continuer à jouer au très haut niveau. Pour ramener Marseille à la place qu'il mérite », a t-il avoué aux journalistes. Il faudra toutefois entourer bien mieux l'ancien joueur de la Juventus puisqu'il lui sera difficile de faire gagner l'OM tout seul.