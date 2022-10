Suspendu contre l’OM, Antonio Conte l’apprend par hasard

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Exclu lors du match de Ligue des Champions contre le Sporting Portugal (1-1) mercredi, Antonio Conte ignorait les conséquences. Le manager de Tottenham a appris sa suspension face à l’Olympique de Marseille en conférence de presse.

Antonio Conte a totalement perdu son calme ! Et on peut le comprendre. Dans les tout derniers instants du match, son attaquant Harry Kane pensait offrir la victoire à Tottenham contre le Sporting Portugal, et surtout la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C’était sans compter sur l’intervention de la VAR pour un hors-jeu litigieux. De quoi provoquer la colère du manager londonien, exclu par l’arbitre pour sa mauvaise réaction.

Conte ne connaissait pas le règlement

Résultat, Antonio Conte se retrouve automatiquement suspendu pour le match décisif contre l’Olympique de Marseille. Seulement voilà, l’Italien, habitué au règlement de la Premier League qui ne suspend pas forcément les coachs expulsés, ignorait les conséquences de son dérapage. « Honnêtement, je ne savais pas que j'étais suspendu pour le match contre Marseille, a reconnu le coach des Spurs, informé par un journaliste en conférence de presse. S'il y a ce genre de règle, alors je pense que les arbitres devraient faire plus attention. C'est tout ce que je peux dire. »

Antonio Conte sur sa sélection d'équipe pour le match contre Bournemouth : « Je dois prendre la meilleure décision pour comprendre quels joueurs sont vraiment fatigués parce que je ne veux pas prendre de risques car nous avons une finale à jouer mardi. » pic.twitter.com/cxzx342AgP — Tottenham France 🇫🇷 (@Spurs_Fra) October 29, 2022

« J'espère que la prochaine fois que ça m'arrivera, d'autres arbitres feront plus attention ou qu'ils comprendront l'émotion du moment et qu'ils prendront la bonne décision. Peut-être un carton jaune, a proposé l’ancien entraîneur de l’Inter Milan. Si vous me sanctionnez d'un carton jaune, ça me montrera qu'il ne faut pas entrer sur le terrain. Mais maintenant c'est du passé. Je suis sûr que mes joueurs et mon staff sont prêts à gérer cette situation de la meilleure manière possible. » En attendant cette rencontre qu’il suivra dans les tribunes du Vélodrome, Antonio Conte a prévu de faire tourner à Bournemouth ce samedi.