Suarez a échoué, l’OM doit chouchouter Dieng

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie et mis à l’écart en début de saison, Bamba Dieng voit sa cote remonter à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen ne peut que tenter un rapprochement dans la mesure où Luis Suarez, doublure décevante d’Alexis Sanchez en pointe, va déjà repartir en Espagne.

Le passage de Luis Suarez à l’Olympique de Marseille n’aura duré que quelques mois. Après son transfert pour 10 millions d’euros bonus compris, l’attaquant arrivé en provenance de Grenade a brièvement montré ses qualités. L’entraîneur Igor Tudor n’a pas tardé à situer ses limites, et à l’écarter peu à peu de ses plans au fil des semaines. En effet, le Colombien n’a disputé aucun des cinq derniers matchs de Ligue 1 avant la trêve Coupe du monde.

Le flop Luis Suarez

Le vice-champion de France va donc le prêt à Almeria, avec une option d’achat à 8 millions d’euros et automatique en cas de maintien en Liga. « Tous les joueurs n'ont pas la même capacité d'adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez, admet le club phocéen dans L’Equipe. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible. »

Le problème pour l’Olympique de Marseille, c’est que Luis Suarez avait été recruté pour mieux pousser Bamba Dieng vers la sortie. Le Sénégalais était identifié comme une belle valeur marchande qui devait permettre de rééquilibrer les comptes. Finalement, l’ancien attaquant de Diambars n’est pas parti et des tensions sont apparues. Une ambiance forcément gênante maintenant que Bamba Dieng doit prendre la place de Luis Suarez en tant que doublure d’Alexis Sanchez en pointe.

Pablo Longoria reste ferme avec Flamengo sur le prix demandé pour Gerson, se rapproche du clan Bamba Dieng pour une prolongation de contrat et fait une opération très habile sur le dossier Luis Suárez.



C’est pourquoi Pablo Longoria a vite commencé à cajoler l’international sénégalais après sa réintégration dans le groupe. « On veut discuter d'une prolongation dans les semaines à venir. On croit que ça va être un joueur important dans l'avenir de l'OM », osait même le président le mois dernier. Pour le moment, L’Equipe révèle qu’aucun rendez-vous n’a été fixé avec l’entourage du joueur. Mais les relations entre les deux parties se sont réchauffées. Déjà un joli rattrapage de la part de Pablo Longoria.