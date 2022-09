Stupeur à l’OM, Bamba Dieng veut partir !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout proche de quitter l’OM l’été dernier, Bamba Dieng a finalement vu son transfert à Nice avorter au dernier moment.

Indésirable aux yeux de Pablo Longoria et d’Igor Tudor cet été, Bamba Dieng a été poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’international sénégalais était estimé à environ 10 millions d’euros, une somme que le président de l’OM aurait aimé récupérer grâce à la vente de son attaquant. Un accord avait été trouvé avec Nice mais au dernier moment, le transfert de Bamba Dieng vers le Gym a été annulé en raison d’un problème au genou détecté à la visite médicale. Bien qu’il n’ait pas été inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions, Bamba Dieng a été réintégré à l’effectif d’Igor Tudor et postule désormais à une place pour les prochains matchs en Ligue 1. Cela étant, un départ de Bamba Dieng est, en réalité, toujours dans les tuyaux.

Dieng veut rejoindre Nice

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

A en croire les informations du Quotidien du Sport, Bamba Dieng est toujours une cible de l’OGC Nice, qui peut recruter un joueur en Ligue 1 sous la forme d’un joker. En grande difficulté depuis le début de la saison, le Gym verrait d’un très bon œil la venue de Bamba Dieng en provenance de l’OM selon le média, qui croit savoir que Marseille n’est de son côté pas opposé au départ du Sénégalais. En revanche, le club phocéen a d’ores et déjà fixé ses conditions pour un éventuel départ de Bamba Dieng : tandis que Nice aimerait un prêt, Pablo Longoria a fermé la porte à cette hypothèse. Le président de l’Olympique de Marseille veut un transfert sec au-dessus de 10 millions d’euros pour vendre Bamba Dieng. De son côté, l’international sénégalais a d’ores et déjà fait savoir à ses représentants qu’il souhaitait quitter l’OM afin de grapiller davantage de temps de jeu. Confronté à la concurrence d’Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Amine Harit ou encore Luis Suarez et Cengiz Ünder dans le secteur offensif, Dieng a conscience que son temps de jeu risque d’être limité à Marseille. Raison pour laquelle il pousse, en interne, pour un départ du côté de Nice.