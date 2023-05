SOS Payet, l'OM prend une décision ridicule

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sanctionné sportivement par l'entraîneur de l'OM, Dimitri Payet n'était pas dans le groupe pour le match à Lille. Mais les dirigeants marseillais ont décidé de soutenir le milieu de terrain.

Mécontent d’apprendre qu’il n’était pas dans le onze de départ de l’OM pour le match face au LOSC, Dimitri Payet a traîné les pieds à l’entraînement vendredi. Résultat, Igor Tudor a décidé de ne pas retenir le milieu de terrain, lequel devait jouer contre Lille son dernier match avant la fin de saison, puisque la commission de discipline l’a suspendu pour plusieurs matches suite à sa gifle à Yannick Cahuzac. Autrement dit, après la sanction de l’entraîneur croate, il s’avère que Dimitri Payet a disputé sa dernière rencontre de championnat face à Angers, il y a dix jours au Vélodrome.

Et comme l’Olympique de Marseille ne compte visiblement pas sur lui en 2023-2024, c’est dans les tribunes du stade phocéen qu’il vivra sa fin de carrière à l’OM. C’est du moins ce que l’on pensait jusqu’à ce lundi. En effet, les dirigeants phocéens ont décidé de croiser le fer avec la LFP concernant Dimitri Payet, quitte à en faire une histoire de principe, plus qu'un vrai désir de voir le joueur revenir.

Payet puni, l'OM veut le faire jouer

Tandis que le joueur de 36 ans a repris normalement le chemin de l’entraînement ce lundi, et même si la victoire lensoise à Lorient a tué tout espoir de voir l’Olympique de Marseille de finir deuxième du classement de Ligue 1, la direction de l’OM veut tout faire pour annuler la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP, à savoir cinq matchs, dont trois matchs ferme. « L’OM mène et maintient toujours un recours juridique pour contester cette suspension. Par principe, pour défendre ses intérêts, l’OM n’abandonne pas ce dossier. Même si l’épisode de la fin de semaine n’a pas arrangé la situation de Payet », explique Florent Germain, le journaliste de RMC à Marseille. Cette décision peut sembler sidérante dans la mesure où Tudor s'est passé volontairement de Payet dans un match décisif de Ligue 1, mais visiblement, du côté de Pablo Longoria, on veut probablement tenter d'offrir une dernière danse pour le joueur au Vélodrome. Ce n'est pas gagné.