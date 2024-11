Son prix s'écroule, l'OM va dégainer au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral droit lors du mercato hivernal, l’OM est toujours intéressé par Kiliann Sildillia. Cela tombe bien, le prix du défenseur de Fribourg va s’écrouler dans les mois à venir.

Très actif lors du mercato l’été dernier, l’Olympique de Marseille a chamboulé son effectif en profondeur. Chaque poste ou presque a été renforcé, sauf celui de latéral droit. Malgré le départ de Jonathan Clauss à Nice, l’OM a fait le choix de faire confiance à Pol Lirola et à Amir Murillo, dont les performances étaient plutôt correctes en début de saison. Mais sur le long terme, personne ne se détache et Roberto De Zerbi aimerait faire venir un titulaire établi dès le mois de janvier. En ce sens, la piste Kiliann Sildillia est toujours active et l’Olympique de Marseille va de nouveau tenter sa chance cet hiver pour faire venir le défenseur de Fribourg.

Cette fois, il y a de bonnes raisons de croire que ce sera la bonne pour le club phocéen car selon les informations de Live Foot, le prix du défenseur des Bleuets est en chute libre. D’abord car sa première partie de saison a été gâchée par quelques blessures mais surtout car sa situation contractuelle place Fribourg dans une position inconfortable. Libre en juin 2026, Kiliann Sildillia n’a aucunement l’intention de prolonger avec le club allemand et il l’a fait savoir à ses dirigeants d’après le média. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui va pouvoir négocier avec un bel atout dans sa manche.

Le prix de Sildillia s'effondre, l'OM veut en profiter

Le prix affiché de 20 millions d’euros l’été dernier n’est déjà plus d’actualité et Marseille pourrait bien récupérer Sildillia pour une somme divisée par deux. En effet, le club olympien aimerait réaliser une jolie opération sportive et financière en faisant venir le défenseur de l’Equipe de France olympique lors des derniers JO pour environ 10 millions d’euros. Reste maintenant à voir si en cas de proposition à cette hauteur, Fribourg se montrera ouvert à une vente ou si un nouveau bras de fer s’installera entre les deux clubs tandis que le joueur est lui toujours aussi enthousiaste à l’idée de rejoindre l’OM.