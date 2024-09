Snobé par l'OM, cet international algérien est dégoûté

Dans : OM.

En quête d’un latéral droit lors du mercato estival, l’OM s’est longtemps intéressé à Youcef Atal, avec qui un accord avait été trouvé. Mais le club phocéen s’est ensuite rétracté et a snobé l’ancien défenseur de Nice.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a totalement chamboulé son effectif en recrutant une équipe presque complète. Des renforts sont arrivés à tous les postes, à une exception près. Les latéraux n’ont pas bougé et Roberto De Zerbi compose cette saison avec Murillo, Lirola, Merlin et Garcia. Un petit regret pour le coach italien, qui aurait aimé un renfort de plus au minimum et qui avait ciblé Youcef Atal pour cela. Mehdi Benatia s’était personnellement occupé du dossier de l’ancien Niçois, lequel était libre de tout contrat et donc accessible à moindre coût. Néanmoins, le passé du joueur a joué en sa défaveur.

Condamné à huit mois de prison avec sursis pour provocation à la haine, Atal avait notamment fait l’objet d’une réaction du maire de Marseille, Benoît Payan. « Il n’y a pas de place pour ce genre de débordement. Que l’on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur. Si on n’a pas ces valeurs alors on a rien à faire sous le maillot de l’OM » avait lancé le maire de la ville, ce qui avait contribué à faire capoter le transfert. Un énorme regret pour Youcef Atal selon les informations relayées par le site Fennec Football, qui affirme que l’actuel défenseur droit d’Al-Sadd (Qatar) a fait « un gros forcing » pour convaincre l’Olympique de Marseille de le recruter.

Youcef Atal était prêt à tout pour signer à l'OM

Motivé comme jamais à l’idée de rejoindre le club phocéen, Youcef Atal a même « supplié » De Zerbi et les dirigeants marseillais de le recruter… ce qui n’a finalement pas été le cas. Mais pour quelle raison l’OM a-t-il abandonné cette piste qui était très avancée puisqu’un accord salarial avait été trouvé avec Youcef Atal ? « Les raisons exactes de cet échec sont encore floues. Était-ce une décision de Roberto De Zerbi, qui aurait préféré un autre profil, ou de Pablo Longoria, le président marseillais, qui aurait mis un terme aux négociations ? » s’interroge le média algérien. Quoi qu’il en soit, Youcef Atal n’a finalement pas rejoint l’OM et par la suite, l’ancien Niçois s’est engagé en faveur d’Al-Sadd. Pas vraiment la destination privilégiée par Youcef Atal, lequel doit avoir de gros regrets au vu du début de saison excellent réalisé par Marseille en Ligue 1.