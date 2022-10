Six ans plus tard, Michel règle ses comptes avec l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Lors de la saison 2015/2016, l'OM fait face au surprenant départ de Marcelo Bielsa. Après l'intérim de Franck Passi, le club souhaite miser sur un homme d'expérience qui sera écouté par les joueurs. Michel débarque ensuite, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, surtout avec Vincent Labrune.

Joueur d'exception au Real Madrid dans les années 1980/90, Michel n'a pas eu la même réussite en tant qu'entraîneur. L'Espagnol qui a dirigé Getafe ou le FC Séville a vécu une expérience contrastée en France. Avec un bilan de 16 victoires, 18 matchs nuls et 12 défaites, Michel ne parvient pas à réaliser une grande saison avec l'OM et sera licencié en avril 2016 au bout d'une saison marseillaise compliquée. Le coach de 59 ans garde forcément un goût amer sur cette période et n'a pas hésité à régler ses comptes avec l'ancienne direction marseillaise au cours d'un entretien avec beIN SPORTS pour l'émission SalonVIP.

Michel règle ses comptes avec Vincent Labrune

« J’avais envie de relever ce défi. Il y avait un moment d’agitation sociale entre la direction et les supporters, mais j’ai eu un superbe vestiaire, des joueurs avec un caractère incroyable. Mandanda, Lass Diarra, des joueurs qui voulaient vraiment mouiller le maillot. Il y a des personnes qui voulaient tout changer au club donc ce n’était pas facile, j’avais aussi des joueurs très jeunes qui souffraient de la pression, c’est tout ça qui a rendu ma collaboration avec le club un peu difficile. C’était une superbe expérience, on joue toujours avec de la pression, mais à Marseille, le poids du maillot pèse plus qu’ailleurs, il y a une tradition, une histoire et je crois que Monsieur Labrune ne l’avait pas très bien compris » a déclaré l'actuel coach de l'Olympiakos qui n'est pas tendre envers l'ancien président de l'OM, mais qui garde toujours un bon souvenir de sa relation avec les internationaux Mandanda et Lassana Diarra.