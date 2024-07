Signature obligatoire, Alvaro Valles arrive forcé à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un gardien pour compenser le probable départ de Pau Lopez vers Côme, l’OM a fait d’Alvaro Valles sa cible n°1 et les négociations sont très avancées entre les différentes parties.

Un gardien espagnol devrait en remplacer un autre à l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. En effet, trois ans après son arrivée en provenance de l’AS Roma, Pau Lopez va retrouver l’Italie. Le gardien de 29 ans est en discussions avancées avec Côme, qui a trouvé un accord de principe avec l’OM pour un prêt avec option d’achat obligatoire en cas de maintien dont le montant s’élève à 5 millions d’euros. La page Pau Lopez se tourne à Marseille et une nouvelle est sur le point de s’écrire.

Alvaro Valles craque, son transfert à l'OM se précise

Les noms de Brice Samba ou Illan Meslier ont été cités mais selon la presse espagnole, c’est Alvaro Valles qui est la piste prioritaire de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. Un accord a d’ailleurs été trouvé entre l’OM et Las Palmas pour le transfert du gardien de 26 ans sur les bases d’un transfert à 8 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus. Selon les informations du média local Canarias7, le deal a de grandes chances de se conclure puisque Marseille a proposé le double par rapport au Bétis Séville, qui offrait 4 millions d’euros pour Alvaro Valles.

OM : Alvaro Valles résiste à De Zerbi et refuse Marseille https://t.co/HIAN8Y4Q2v — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2024

Ces dernières heures, l’inquiétude à l’OM se situait au niveau des envies du joueur, qui était davantage emballé par l’idée de retrouver le Bétis, son club formateur. Mais face au refus catégorique de Las Palmas de brader son gardien au club sévillain, Alvaro Valles s’est fait une raison et selon le média spécialisé, il a fini par accepter de signer à l’OM. Le portier des Canaris, qui a fait partie des meilleurs gardiens de Liga cette saison, a un profil totalement compatible avec ce que recherche Roberto De Zerbi. A l’aise au pied, fort sur sa ligne, il était une vraie piste du coach de l’OM, qui s’est d’ailleurs entretenu avec Alvaro Valles pour le convaincre de céder aux sirènes marseillaises au cours des dernières heures. Malgré un temps de réflexion et d’hésitation, le natif de La Rinconada, à qui il ne restait plus qu’une année de contrat à Las Palmas, a désormais de très fortes chances de rejoindre l’Olympique de Marseille.