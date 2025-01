OM ‍: Accord trouvé, la deuxième recrue se précise

Dans : OM.

A la recherche d’un piston lors de ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Nicola Zalewski. Un accord a même été trouvé avec le joueur, qui pourrait vite devenir la deuxième recrue de l'OM en janvier après Luiz Felipe.

Roberto De Zerbi n’est pas pleinement satisfait de l’effectif qu’il a entre les mains et espère pouvoir tirer profit du mercato hivernal. L’Olympique de Marseille ne joue aucune compétition européenne cette saison, mais compte bien accrocher une qualification directe pour la Ligue des champions au coup de sifflet final de la dernière journée du championnat. Des ambitions clairement affichées qui permettent à Pablo Longoria et Medhi Benatia d’être suffisamment convaincants pour trouver des joueurs intéressés par leur projet. Désireux de recruter un nouveau piston, les décideurs phocéens ont ciblé Nicola Zalewski, avec qui un accord a déjà été trouvé. Reste toutefois à convaincre l’AS Roma.

Selon les informations de SportsZone, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord verbal avec Nicola Zalewski. Le latéral très offensif de l’AS Roma, en fin de contrat en juin prochain, plait particulièrement à la cellule de recrutement phocéenne qui a justement besoin d’un joueur à son poste. Il est autant capable d'évoluer dans le couloir droit que gauche, un avantage qui a séduit Roberto De Zerbi et les décideurs olympiens. Cette saison, l’international polonais a participé à 16 rencontres toutes compétitions confondues.

Sportivement, il ne rentre plus tellement dans les plans de Claudio Ranieri qui ne sera pas contre un départ de son joueur. Surtout, la Roma veut le vendre afin de récupérer une indemnité de transfert plutôt que de le voir partir gratuitement dans six mois. Le plus dur désormais est de trouver un accord avec l’AS Roma. Evalué aujourd’hui à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Nicola Zalewski pourrait couter un petit peu moins. La Louve sait que son joueur pourrait partir libre en fin de saison et ne rapporter aucune indemnité de transfert. De quoi placer l’OM en position de force ? Quoi qu'il en soit, Pablo Longoria doit travailler en parallèle sur des ventes s'il veut faire de la place à de nouveaux joueurs.