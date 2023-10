Sifflé par tout le Vélodrome, ce joueur de l'OM a adoré

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

S'il a récemment fêté sa 100e apparition sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi est souvent très critiqué par ses propres supporters. L'Argentin est revenu sur certains passages compliqués en terres phocéennes.

Arrivé en 2020 à l'OM, Balerdi a d'abord été considéré comme un remplaçant. Sous les ordres d'Igor Tudor, l'Argentin a pris beaucoup plus d'ampleur, notamment lors de la fin de la saison 2022/2023, où il s'est enfin installé comme un vrai titulaire. Néanmoins, l'Argentin reste un joueur assez décrié à Marseille, par les supporters du club de la cité phocéenne. À l'occasion d'une interview avec le journal La Provence, le défenseur central s'est confié sur le jour où tout le stade l'a sifflé. « Contre Lille ou Strasbourg (mars 2023, après une expulsion), c’étaient des soirées de merde. Pardon pour ce mot. Je suis habitué aux sifflets. Quand ils viennent des fans adverses, cela fait partie de ton travail. Mais ils te touchent vraiment quand ils viennent de tes propres supporters. Ce sont de sales instants, je travaille pour que cela n’arrive plus. Mais je suis content d’être passé par ces moments, je pense que ça m’a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain » a avoué le joueur de 24 ans.

Balerdi veut marquer l'histoire de l'OM

Outre ce moment délicat dans sa carrière, l'ancien roc du Borussia Dortmund a également révélé qu'il a failli quitter l'OM à deux reprises, lors de l'été 2022 et durant l'hiver 2023 avant de se rétracter. « Bologne avait voulu me recruter mais je n’étais pas dans ma meilleure phase ici. Le plus facile aurait été de quitter l’OM pour recommencer une histoire à zéro, mais je voulais renverser la situation. J’aimerais laisser une bonne image de moi ici. Hormis cela, j’avais de toute façon très envie de rester. Concernant l’Ajax, il y a eu des contacts au mercato d’hiver mais je me sentais très bien à l’OM et je jouais beaucoup avec Tudor, donc j’ai refusé leur offre » a concédé l'international avec l'Albiceleste (2 sélections). Auteur de 7 matchs disputés cette saison, Balerdi espère parvenir à convaincre Gennaro Gattuso de lui faire confiance pour la suite de la saison.