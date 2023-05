Sanchez est le patron, l'OM n'a pas le choix

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM avance bien concernant une poursuite de sa collaboration avec Alexis Sanchez la saison prochaine. Le Chilien est prêt à continuer sur la Canebière, ce qui rend heureux Dominique Grimault. Le journaliste voit en l'attaquant l'atout numéro 1 de l'OM.

Pablo Longoria doit-il rester actif au mercato au sujet des attaquants ? Le président de l'OM sonde le marché, ayant approché Moussa Dembélé et Wilfried Zaha notamment. Cependant, ses efforts pourraient s'avérer inutiles si Alexis Sanchez prolonge. Le Chilien, un temps frileux à continuer avec l'OM, serait disposé à prolonger son aventure selon les dernières informations. Une bonne nouvelle pour les supporters phocéens tant l'expérimenté attaquant a été performant cette saison. Il a planté 14 buts en Ligue 1 et 18 toutes compétitions confondues, sauvant les Marseillais dans bien des matchs.

Sanchez meilleur joueur de l'OM, il ose

Toutefois, certains observateurs émettent des doutes sur Alexis Sanchez. A 34 ans, l'ancien attaquant d'Arsenal et du Barça ne représente pas l'avenir selon eux. Marseille et Longoria pourraient dénicher des buteurs moins coûteux en terme de salaire pour un rendement aussi bon voire meilleur devant le but. Une analyse que ne partage pas Dominique Grimault. Sur la chaîne L'Equipe, il a clamé son amour du joueur chilien, indiquant même qu'il avait été le meilleur élément de l'OM au cours de la saison.

🔵⚪️ Alexis Sanchez parti pour rester



Pour @dominicgrimault, le Chilien a été incontestablement le meilleur joueur de l'OM.#EDG pic.twitter.com/5QHu8Uduqr — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) May 24, 2023

« Il y avait au début de saison, quand même, beaucoup de scepticisme chez beaucoup d’observateurs. On se disait : vu son âge, est-ce qu’il peut vraiment faire une saison pleine avec l’OM ? Et puis, il nous a surpris, il nous a étonné, il nous a intéressé toute la saison. C’est incontestablement le meilleur joueur de l’OM sur l’ensemble de cette saison. Ça serait bon signe pour l’OM qu’il reste », a t-il développé dans l'Equipe de Greg. Si Sanchez s'inscrit sur le long terme à l'OM, reste à lui offrir une équipe lui permettant de briller. Dans cette optique, le journaliste n'a émis qu'un doute sur le niveau de Sanchez la saison prochaine : un manque de stabilité autour de lui avec de nombreuses ventes de joueurs. Si Alexis Sanchez reste, il devra être mis dans les meilleures conditions sur le terrain. Le prix à payer pour conserver une star pareille à l'OM.