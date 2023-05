Alexis Sanchez vire Dembélé et Zaha de l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez ne s'est pas exprimé concernant son avenir. Mais du côté du Vélodrome, la fumée blanche se prépare du côté du Vélodrome pour l'attaquant international chilien.

Il n’a pas de débat, malgré son âge, 34 ans, Alexis Sanchez est l’attaquant que l’Olympique de Marseille cherchait en vain depuis des années. Arrivé libre de l’Inter, et accueilli comme une star l’an dernier, l’international chilien a clairement répondu aux objectifs qu’il s’était fixé, en accord avec Pablo Longoria. Même si l’OM n’a pas réussi à se qualifier directement pour la Ligue des champions, la faute à une équipe lensoise étincelante, Alexis Sanchez a réussi une grosse saison avec déjà 18 buts toutes compétitions confondues. Mais la question se pose désormais de savoir ce que va décider le numéro 70 de l'Olympique de Marseille. Et du côté de La Provence, on pense avoir de bonnes nouvelles pour les supporters.

Alexis Sanchez a décidé, l'OM patiente

La semaine passée, Fernando Felicevich, le représentant historique d'Alexis Sanchez, était dans la cité phocéenne et il a longuement discuté avec Pablo Longoria, le président de l'OM ne laissant le soin à personne de négocier concernant le buteur chilien. Aucune prolongation de contrat n'a été signée, mais un deuxième rendez-vous est rapidement prévu et le quotidien régional annonce que cette fois les deux parties parleront d'un sujet forcément important, même s'il n'est pas sportif, c'est celui des nouvelles conditions salariales d'Alexis Sanchez.

A priori, cela sera une simple formalité, au point même que Marseille a déjà tourné la page concernant les deux joueurs évoqués pour éventuellement remplacer le Chilien. Si effectivement les dirigeants de l'OM ont travaillé sur le dossier Moussa Dembélé, le joueur en fin de contrat avec Lyon était définitivement trop gourmand et ses représentants ont été informés de ce refus marseillais. D'autre part, même si Wilfried Zaha a bien été proposé au staff marseillais, cela en est resté là, l'attaquant de Crystal Palace n'étant pas ciblé par l'OM.