Sampaoli vs Longoria, début de divorce à l’OM

Par Guillaume Conte

Avec un point pris en trois matchs de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’offre une crise inattendue.

Certes, le jeu de l'OM n’a pas toujours été flamboyant par rapport aux promesses du début de saison, mais les résultats permettaient de maintenir le cap sereinement, et même de s’offrir une place de dauphin du PSG avec une qualification pour la Ligue des Champions en vue. Mais depuis le mois de janvier, et notamment la gestion sulfureuse du dossier Arkadiusz Milik, la machine s'enraye, et pas uniquement sur le terrain. Les supporters s’en sont mêlés en demandant tout simplement des comptes à Jorge Sampaoli sur ses choix tactiques, ce qui a certainement du faire sourire l’entraineur argentin. En revanche, sa relation qui se refroidit avec Pablo Longoria est beaucoup moins rassurante.

Désaccord sur le mercato à l'OM

Jorge Sampaoli🇦🇷 a utilisé 42 onze de départ différents TCC avec l'#OM en 51 matchs ! #TeamOM pic.twitter.com/3ibbsau0QY — Actu OM (@ActuOM___) March 7, 2022

Le président de l’OM affichait une complicité totale avec l’ancien sélectionneur de l’Argentine depuis un an, mais cette confiance s’effrite. Les petites sorties en conférence de presse sur les manques de son équipe non comblés au mercato ont agacé, même si cela fait partie du jeu. En revanche, selon RMC, Pablo Longoria a bien fait comprendre à Jorge Sampaoli qu’il avait une équipe largement capable de jouer le podium et que c’était l’objectif à accomplir absolument. Ce que l’entraineur de l’OM n’a pas accepté, estimant que sa formation manquait d’expérience, malgré les recrutements en ce sens de Sead Kolosinac et Cédric Bakambu.

Pour Sampaoli, seul Payet est capable de tirer l’équipe vers le haut et de l’emmener sur le podium, ce qui fait très juste. Un désaccord et une incompréhension qui débouchent, selon la radio sportive, sur la première crise à Marseille de l’ère Sampaoli. Il va donc falloir être fort, surtout que les joueurs ont aussi du mal avec les choix de leur coach, qui a aligné une composition étonnante face à Monaco, et faire dans l’inédit au mois de mars contre une grosse équipe de Ligue 1 n’a pas vraiment été compris. Même si comme souvent, tout serait parfaitement passé si l’OM avait concrétisé sa domination de la première période. Autant dire qu’il faudra vite des victoires pour la formation provençale, sous peine de vivre un vrai coup de chaud dans les prochaines semaines.