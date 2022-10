Sampaoli prépare déjà un sale coup à l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM pourrait vivre un mercato hivernal mouvementé. Igor Tudor sait que certains de ses joueurs sont courtisés, notamment Gerson.

A Marseille, les matchs s'enchaînent en cette fin d'année. Entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, les Phocéens doivent faire au mieux. Ce mercredi soir, les hommes d'Igor Tudor ont un rendez-vous important à gérer face au Sporting. Pour mettre toutes les chances de son côté, Igor Tudor devra gérer son effectif de la meilleure des manières, et les egos qui vont avec. S'il ne réussit pas un super début de saison, Gerson reste un joueur important de l'OM. Son positionnement et son entente avec Alexis Sanchez ne marchent pas toujours. Souvent remplacé, le Brésilien ne manque pas de montrer son agacement. S'il affirme publiquement son envie de bien faire à Marseille, Gerson pourrait aller voir ailleurs dès cet hiver.

Gerson, un avenir lié à Sampaoli ?

Gerson 🇧🇷 c'est encore 4 ans de contrat, une cote élevée, l'un des meilleurs marseillais en 21-22 avec 11 buts et 10 p.d, 25 ans seulement.

Moins de 50M ça serait du gâchis.#teamOM pic.twitter.com/pfI3fWY4W0 — Mo oM 🇱🇧 (@OMLBMO) October 12, 2022

En cas de départ, Pablo Longoria a d'ailleurs déjà fixé son prix : 30 millions d’euros. Une somme élevée mais qui se justifie par la fin de contrat de Gerson en juin 2026 mais aussi par le fait que si future revente il y a, 20 à 25 % du montant total sera reversé à Flamengo. Pas mal de clubs sont déjà intéressés par Gerson. C'est le cas de clubs anglais, comme Aston Villa. Mais apparemment, le joueur de l'OM garde une cote très élevée dans la tête de Jorge Sampaoli. Et le nouveau coach du FC Séville est intéressé par l'opportunité de recruter Gerson. Selon les informations d'Estadio Deportivo, Sampaoli aurait demandé à Monchi d'aller chercher Gerson dès cet hiver. En cas de bonne offre, l'OM pourrait donc céder le brésilien aux Andalous, en grave crise de résultats depuis le début de la saison. Reste à savoir désormais si Pablo Longoria ferait une fleur à son ancien coach, avec lequel il a eu quelques dissensions avant son départ de l'OM. Pour autant, le président marseillais sait qu'il a besoin de belles rentrées d'argent pour soulager les caisses phocéennes et les frustrations de Frank McCourt.