Sampaoli, le « traître » qui met l’OM en crise !

La tension est palpable à l’OM, où les joueurs vont rencontrer Igor Tudor ce mardi pour tenter d’apaiser les tensions et les incompréhensions.

Le championnat n’a même pas encore débuté que l’Olympique de Marseille est déjà en crise, ou presque. La défaite au Vélodrome contre l’AC Milan dimanche soir a été la goutte d’eau de trop pour les joueurs de l’OM, choqués par l’attitude d’Igor Tudor à leur égard depuis le début de la préparation. Les choix de l’entraîneur croate (Dieng, Ünder) interrogent mais plus que cela, c’est la mauvaise ambiance instaurée par Igor Tudor qui chiffonne les joueurs de l’Olympique de Marseille et notamment le capitaine Dimitri Payet. Chez les supporters, on se range majoritairement derrière les joueurs, ce qui place Igor Tudor dans une situation déjà très précaire. Mais l’ancien entraîneur du Hellas Vérone peut compter sur le soutien de Rolland Courbis, détracteur historique de Jorge Sampaoli, qui en a remis une couche à propos de l’ex-entraîneur argentin de l’OM au micro de RMC.

Courbis cible Sampaoli et défend Tudor

« Là ce n’est pas un changement d’entraîneur habituel ou traditionnel qui est viré parce que les joueurs, les supporters et les journalistes ne le veulent plus. Là c’est un entraîneur qui est parti de lui-même, et qui laisse un groupe habitué à certaines choses bien précises » rappelle d’abord Rolland Courbis à propos du départ de Jorge Sampaoli avant de poursuivre. « Tudor, cela n’a jamais été un messie ou un magicien. C’est si Tudor ne rencontre pas de problèmes que moi je serais étonné dans ce contexte. Moi je cible plutôt Jorge Sampaoli qui s’en va… je ne vais pas dire comme un voleur mais il est parti. Pourquoi s’en est-il allé ? » s’interroge Rolland Courbis avant de charger l’Argentin. « J’attends avec impatience ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines. Parce que si je vois Jorge Sampaoli signer dans quinze jours ou trois semaines dans un autre club... Un club qui s’est intéressé à lui parce qu’il était libre de tout contrat avec l’Olympique de Marseille… Je vois les choses avec un esprit un peu plus tordu, je pense qu’il sera peut-être parti pour aller dans un autre club. Et j’appelle cela une trahison » a lancé Rolland Courbis, qui a ainsi expliqué qu’il défendait pour le moment Igor Tudor, placé dans une situation impossible par Jorge Sampaoli à l’OM. Peu importe le fautif, le constat est terrible pour Marseille, qui se trouve dans une situation explosive à seulement cinq jours de son premier match de championnat contre Reims au Vélodrome.