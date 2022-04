Saliba trop fort pour l’OM, coup dur pour Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De nouveau titulaire contre le PAOK Salonique jeudi soir, William Saliba est une pièce maîtresse de Jorge Sampaoli à l’OM.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne sait pas faire sans William Saliba cette saison. Et pour preuve, le défenseur de 21 ans a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues en 2021-2022. Sans surprise, il s’agit du joueur le plus utilisé par Jorge Sampaoli à l’OM avec Mattéo Guendouzi. Il faut dire que William Saliba s’est rapidement imposé comme le défenseur le plus costaud de l’effectif marseillais. En ce sens, Pablo Longoria aimerait le conserver à l’issue de la saison… ce qui ne sera toutefois pas une mince affaire. Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba a récemment ouvert la porte à l’OM, qui aimerait soit le transférer définitivement, soit obtenir un second prêt de l’ancien roc de l’ASSE en provenance d’Arsenal. Mais selon les informations de Football London, il y a peu de chances que Pablo Longoria obtienne gain de cause dans ce dossier.

Arsenal prêt à laisser sa chance à Saliba ?

Selon la presse anglaise, William Saliba ne devrait pas rester à l'OM la saison prochaine.



Le défenseur impressionne Arteta qui souhaite le rencontrer rapidement pour évoquer sa situation, et lui indiquer qu'il comptera sur lui. pic.twitter.com/u7oDSPo1Ps — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 15, 2022

Et pour cause, le média britannique croit savoir que Mikel Arteta a enfin compris qu’il tenait entre ses mains un talent brut exceptionnel en la personne de William Saliba. A moins d’un gros revirement de situation, l’entraîneur des Gunners devrait donc acter la décision de conserver William Saliba à Arsenal afin de le faire jouer en Premier League, ce qui n’est toujours pas arrivé puisque le capitaine de l’Equipe de France espoirs, tout récemment appelé par Didier Deschamps, a successivement été prêté à Saint-Etienne, à Nice et désormais à l’Olympique de Marseille. « Quand un grand club comme Marseille vient te chercher, il n’y a pas beaucoup de mots pour te séduire. Après, quand le coach te parle, tu as encore plus envie de venir » confiait récemment William Saliba dans Le Vestiaire sur RMC. Le défenseur olympien s’est parfaitement intégré à l’OM mais nul doute que la possibilité de devenir un titulaire dans un grand club de Premier League est également susceptible de le séduire. Ce qui ne représente logiquement pas une bonne nouvelle pour Marseille dans l’optique du prochain mercato.