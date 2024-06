Saliba fait la promo de l’OM avant le mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après une nouvelle saison réussie avec Arsenal, William Saliba fait partie des tout meilleurs défenseurs centraux en Premier League. Le Français a connu une progression impressionnante ces dernières années, notamment grâce à son passage à l’Olympique de Marseille.

William Saliba n’y va pas par quatre chemins. Interrogé par le journal L’Equipe sur son statut, le Français s’inclut volontiers parmi les tout meilleurs défenseurs centraux de la Premier League. « Je pense que je suis dans le top 3, oui », a estimé le cadre d’Arsenal, conscient de son énorme progression ces dernières années. On est loin du temps où le manager Mikel Arteta préférait le laisser en réserve ou en prêt chez un pensionnaire de Ligue 1.

L'hommage à Sampaoli

Mis à l’écart, William Saliba était parti s’aguerrir à l’OGC Nice, puis à l’Olympique de Marseille avec un coach dont il se souviendra longtemps. « Avec Sampaoli, à l'OM, ça s'est super bien passé, a raconté l’international tricolore. C'était un entraîneur avec lequel tu étais libre. Il connaissait bien tes qualités, t'encourageait à jouer comme tu voulais. Il n'avait pas peur qu'on prenne des risques. J'ai passé un cap avec lui. Puis je suis revenu à Arsenal et je me suis imposé. »

Pour l’ancien Stéphanois, sa saison en prêt au club phocéen a été décisive dans sa carrière. « C'est vrai. J'ai commencé tôt à Saint-Etienne (à 17 ans), les gens croyaient en moi, s’est souvenu le Gunner. Parfois, quand il y a des difficultés, tu as tendance à baisser la tête. Quand Arsenal t'achète 30 millions d'euros et que tu joues avec les U23, forcément ça te met une petite claque. Mais je n'ai pas lâché. »

« J'ai accepté de venir à Nice (en prêt en 2021). L'année à Marseille (2021-2022) représente un très grand virage de ma carrière. On a fini deuxièmes et c'est là où les gens m'ont connu et où je suis arrivé en équipe de France. J'ai été bon dès les premiers matchs. J'aimais le club et je pense qu'on aurait pu repartir avec un titre cette saison. J'avais un super lien avec le public. Grâce à cette saison, je suis revenu en force avec Arsenal », s’est réjoui William Saliba, qui décrit l’OM comme le tremplin idéal pour un jeune talent.