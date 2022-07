Saliba et l'OM, Longoria prend un coup de massue

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se montre plutôt discret pour le moment sur le marché des transferts. L'inquiétude grandit du côté des fans alors que des joueurs comme Boubacar Kamara et William Saliba n'ont pas été remplacés.

A Marseille, le vent a très vite tourné. La fin de saison dernière s'est déroulée de la meilleure des façons possibles avec une place en Ligue des champions glanée face à Strasbourg. De bon augure pour le mercato et les ambitions de l'OM sur la scène européenne. Oui mais voilà, les périodes d'accalmie sont rares sur la Canebière. Alors que l'entraînement avait tout juste repris, Jorge Sampaoli a claqué la porte, mécontent du projet sportif et de la stratégie mercato de l'OM. Igor Tudor l'a remplacé et ne fait pas l'unanimité du côté des fans. Ces derniers aimeraient en savoir plus sur la prochaine stratégie qui sera adoptée sur le marché des transferts, alors que Boubacar Kamara et William Saliba n'ont toujours pas été remplacés. Concernant le défenseur central, Pablo Longoria s'est toujours montré ouvert à la possibilité d'essayer un nouveau prêt. Mais Arsenal ne l'entend pas de cette oreille.

Saliba et l'OM, clap de fin ?

🚨 William Saliba is back at Arsenal’s London Colney training ground this morning. He was accompanied by his agent. #afc — afcstuff (@afcstuff) July 11, 2022

Conscients de la saison magnifique qu'a réalisée Saliba sous les couleurs de l'OM et de son nouveau statut d'international français, les dirigeants des Gunners veulent donner une chance au joueur de 21 ans. Mikel Arteta rappelait dernièrement sa volonté de garder Saliba et de le voir à l'œuvre dans son équipe. Déjà pas une très bonne nouvelle pour les fans de l'OM, qui ont dû faire avec un nouveau coup de massue ces dernières heures. En effet, William Saliba reprenait l'entrainement ce lundi avec Arsenal. Et il n'était pas seul, puisque selon AFC Stuff, compte Twitter bien renseigné sur l'actualité des Gunners, l'agent de Saliba était avec lui au centre d'entrainement du club londonien. Une information qui survient alors que des négociations ont lieu entre Arsenal et Saliba pour prolonger son contrat, qui s'achève en 2024. Tout porte à croire donc que l'OM va devoir passer à autre chose pour remplacer le Tricolore de 21 ans. Le nom de Maxence Lacroix (Wolfsburg) revient ces derniers jours sur la Canebière comme possible remplaçant de Saliba.