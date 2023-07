Dans : OM.

Une semaine après la signature de Geoffrey Kondogbia, l'Olympique de Marseille pourrait rapidement annoncer un deuxième renfort. Pablo Longoria a bientôt bouclé la venue d'un défenseur.

La patience des supporters de l’OM a des limites, et à désormais moins d’un mois du premier match de barrage de la Ligue des champions (le 8 ou le 9 mars), ils aimeraient que Marcelino puisse avoir un effectif complet ou presque le plus vite possible. Même si c’est une nouvelle fois le dossier de l’attaquant qui focalise l’attention, notamment le cas Alexis Sanchez, le prochain renfort marseillais sera très certainement un défenseur. C’est du moins ce qu’a affirmé un journaliste de FootMercato lors d’un live sur les réseaux sociaux. S’il n’a pas voulu se mouiller sur l’identité du joueur, tout proche de signer un contrat avec l’Olympique de Marseille, notre confrère a toutefois donné un timing qui va exciter la grande communauté des fans du club phocéen.

Signature d'un défenseur à l'OM avant le week-end ?

❗️Pablo Longoria a bouclé l’arrivée d’un latéral gauche. Une deuxième piste est également bien avancée.

Les noms n’ont pas filtré.

En début de semaine, Javier Ribalta avait reconnu sur Youtube qu'il souhaitait faire venir des grands joueurs à l'OM lors de ce mercato, et c'est ce qui pourrait se produire très rapidement avec ce défenseur. « Au niveau des latéraux, ça a avancé. Pablo Longoria travaille sur plusieurs pistes, et il y en a une qui est même bouclée (...) Aujourd’hui, il a trouvé un joueur à gauche. Le deuxième est bien avancé. D'ici à la fin de la semaine, il devrait y avoir de vrais mouvements », a annoncé Sébastien Denis, sans en dire plus. Bien évidemment, des noms circulent sur les réseaux sociaux, mais fidèle à ses habitudes, Pablo Longoria a visiblement encore une fois travaillé discrètement.