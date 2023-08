Saelemaekers à l'OM, Marseille négocie avec Milan ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Ismaïla Sarr pour son côté droit, l’OM espère conclure son mercato en beauté avec un joueur de gros calibre à gauche. Le nom d'Alexis Saelemaekers est évoqué à Marseille ce mardi.

Longtemps favori, Wilson Isidor ne sera finalement pas l’heureux élu. Attaquant capable d’évoluer dans le couloir gauche, l’attaquant du Lokomotiv Moscou ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille, club avec lequel il avait pourtant un accord contractuel. Le nom de Nadiem Amiri a également été évoqué en Allemagne, mais en France, les médias ont démenti l’information selon laquelle Pablo Longoria est intéressé par le milieu offensif du Bayer Leverkusen.

L'OM tente le coup Saelemaekers à l'AC Milan

A priori, le président de l’OM et son bras droit Javier Ribalta veulent profiter de la dernière ligne droite du mercato pour réaliser un gros coup et s’offrir au poste de milieu gauche un joueur du calibre d’Ismaïla Sarr, qui occupe lui le flanc droit de l’attaque. A en croire les informations de Sacha Tavolieri et d'Abdellah Boulma, le club phocéen prospecte en Italie pour trouver la perle rare et un joueur de l’AC Milan a tapé dans l’œil de l’état-major de l’OM. Il s’agit d’Alexis Saelemaekers, auteur d’une saison contrastée en Lombardie, 39 matchs au compteur, mais seulement 4 buts et 3 passes décisives. Malgré des statistiques globalement décevantes, l’international belge (11 sélections) de 24 ans garde une belle cote en Europe, où il est considéré comme un joueur à fort potentiel.

🇫🇷🔵 Infos #OM :

🇧🇪 Alexis Saelemaekers suscite l’intérêt des Phocéens qui se sont renseignés sur la possibilité d’un deal dans le cadre d’un prêt avec option d’achat auprès du #MilanAC.

Infos avec @AbdellahBoulma — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 22, 2023

Pablo Longoria aimerait profiter du recrutement colossal de l’AC Milan en attaque (Chukwueze, Pulisic, Okafor) qui va déclasser Saelemaekers dans la hiérarchie pour le récupérer à moindres frais. L’objectif du président de l’Olympique de Marseille est de récupérer le Belge dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une formule qui pourrait convenir à l’AC Milan en fonction bien sûr du montant de cette option en question. Reste maintenant à savoir si l’OM ira plus loin alors que le joueur ne correspond pas à 100 % au profil recherché puisqu’il a davantage évolué sur le côté droit depuis le début de sa carrière, même s’il lui est arrivé de dépanner à gauche. Quoi qu’il en soit, Marseille prouve ses ambitions en cette fin de mercato en s’attaquant à un joueur international utilisé par Stefano Pioli à l’AC Milan la saison dernière.