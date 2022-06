Rothen s'enflamme, il s'excuse enfin auprès des Marseillais

Dans : OM.

Par Sébastien Veyrier

Suite à l’ampleur de la polémique concernant la diffusion de propos tenus en off par Florian Thauvin, Jérôme Rothen a fait son mea culpa en direct.

La réaction des deux hommes était très attendue à Marseille, espérons, désormais qu’elle permettra de faire baisser la tension de quelques crans. En acceptant de répondre à l’invitation de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Florian Thauvin ne s’attendait certainement pas à se retrouver dans un tel raz de marée. L’incendie a couvé tout le week-end et le duo Jérôme Rothen / Jean-Louis Tourre ont tenté de s’expliquer.

Une erreur de manipulation qui coûte cher à Thauvin

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jérôme Rothen (@jrothenofficiel)

C’est à leur retour aux micros que l’ancien joueur du PSG et le journaliste de RMC ont tenu à clarifier les choses. Jean-Louis Tourre a d’abord rappelé le contexte : « C’est ce qu’on appelle un “off”. Une discussion après l’interview de Florian Thauvin. Une interview qu’on avait enregistrée. C’était censé rester hors antenne. À cause d’une erreur de manipulation, cet extrait est sorti. » Pour rappel, dans cet extrait, Jean-Louis Tourre parle des «Dingos» Marseillais sans que le joueur reprenne le journaliste, ce qui lui a été reproché. « La principale victime est Florian Thauvin. On lui renouvelle nos excuses. Tout cela est involontaire. Oublions donc les théories du complot et le piège tendu. On se serait bien passé de tout ça » a ajouté le journaliste qui a reçu le soutien de nombreux membres de la rédaction de RMC depuis, notamment celui de Daniel Riolo dans l’Afterfoot.

Jean-Louis Tourre n’est pas le seul à s’est excusé et Jérôme Rothen a, lui aussi, tenu à revenir sur l’incident en assumant : « Je suis le seul responsable de l’émission et j’assume cette erreur. Je voudrais m’excuser auprès de Florian Thauvin et des Marseillais qui se sont sentis blessés par cet épisode. Jamais mon équipe ou moi ne se permettrait de parler en mal d’une ville ou de ses valeurs. On fait une émission de foot. Que les choses soient claires. On ne fait que du foot. J’ai joué au PSG. J’ai aimé la rivalité avec l’OM. Mais cela ne s’arrête qu’au football. Aux supporters marseillais, vous avez pu écouter toute la saison mes analyses. Je vous respecte, n’en doutez pas ! » Des propos sincères qui, espérons-le, permettront surtout à Florian Thauvin de retrouver un peu de sérénité lui qui a dénoncé « Une trahison » de la part d’un joueur qu’il avait côtoyé à Bastia.