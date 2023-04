OM : Il explose en Europe, la nouvelle folie de Longoria

Dans : OM.

Par Alexis Rose

L’Olympique de Marseille est plutôt bien armé offensivement pour jouer le haut de tableau en Ligue 1, mais les dirigeants phocéens n'excluent pas de recruter un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Six mois après Vitinha, Longoria frapperait très fort.

Malgré les grosses déceptions en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club phocéen réalise quand même une saison plus que correcte en Ligue 1. Troisième à six points du PSG à neuf journées de la fin du championnat, l’OM peut encore rêver du titre, si toutes les planètes s’alignent dans le sprint final. Pour cela, Marseille comptera notamment sur sa star Alexis Sanchez, son meilleur buteur. Un attaquant que l’OM n’est pas sûr de conserver la saison prochaine, sachant que l’international chilien sera en fin de contrat en juin. C’est donc pour se préparer à un éventuel départ d'Alexis Sanchez que la direction olympienne observe le marché européen en quête de potentielles futures cibles. Et selon les informations du site 90 Min, l’OM suit notamment Rasmus Hojlund.

Rasmus Hojlund, un profil suivi par l’OM

🔹L'OM a supervisé l’attaquant de l'Atalanta Rasmus Hojlund 🇩🇰 (20 ans) ces derniers mois !

La Juventus, Naples, Chelsea, Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich font partie des clubs intéressés. (@90min_Football) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/TaIwkf7a11 — Infos OM (@InfosOM_) April 6, 2023

Au cours des derniers mois, les recruteurs marseillais ont effectivement supervisé l’attaquant de l'Atalanta Bergame. Arrivé en provenance du Sturm Graz contre un chèque de 17 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant de 20 ans est en train de faire son trou au très haut niveau. D’abord à Bergame, où il a marqué sept buts et délivré trois passes décisives en 24 matchs de Serie A, mais aussi avec sa sélection du Danemark. Auteur d’un triplé contre la Finlande et d’un doublé face au Kazakhstan durant la trêve internationale de mars, Hojlund est même l’actuel meilleur buteur des qualifications de l’Euro 2024. Autant dire que l’avant-centre a marqué des points dans l’esprit de nombreux clubs européens, comme la Juventus, Naples, Chelsea, Arsenal, Liverpool ou le Bayern Munich, qui ont tous coché le nom d’Hojlund lors du prochain mercato.

Hojlund pour oublier Vitinha ?

De quoi faire peur à l’OM qui n’aura de toute façon pas une énorme marge de manœuvre niveau budget après avoir déboursé plus de 30 millions d’euros, soit le prix d’Hojlund, pour acheter Vitinha lors du dernier mercato hivernal. Et si le buteur portugais est pour l’instant un flop, sachant qu’il n’a toujours pas marqué le moindre but sous le maillot de l’OM, Marseille devrait compter sur lui pour la saison prochaine. À moins que Pablo Longoria n’admette une erreur en vendant Vitinha pour pourquoi recruter Hojlund, un attaquant pivot d’1m91, avec l’idée de faire trembler l’Europe.