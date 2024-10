Roberto De Zerbi à Manchester City, l’OM tremble ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester City à la fin de la saison, Pep Guardiola n’a toujours pas pris de décision pour son avenir. Roberto De Zerbi fait partie des candidats pour le remplacer en cas de départ.

Neuf ans après son arrivée à Manchester City en provenance du Bayern Munich, Pep Guardiola est à un tournant de sa carrière. Le coach catalan arrive en fin de contrat dans un contexte particulier autour du champion d’Angleterre en titre, qui fait l’objet du « procès du siècle ». Rien ne dit pour l’instant que Pep Guardiola acceptera de prolonger l’aventure chez les Citizens et en cas de départ, l’ogre du football anglais a identifié un potentiel successeur… en Ligue 1. Et pour cause, le site Give Me Sport révèle que Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de Manchester City depuis plusieurs semaines.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Le coach italien vient tout juste de débarquer à l’Olympique de Marseille, où il a globalement réussi son début de saison. Malgré un coup de mou en septembre, l’OM est troisième de Ligue 1 et l’adaptation de l’ex-entraîneur de Brighton se déroule pour le moment sans accroc. Un an seulement après son arrivée en Provence, De Zerbi pourrait-il néanmoins claquer la porte et accepter une potentielle offre de Manchester City ? Le média britannique précise qu’à ce jour, la priorité du champion d’Angleterre est toujours de convaincre Pep Guardiola de prolonger.

De Zerbi sur la short-list de Man City pour remplacer Guardiola

Jusqu'au dernier moment, les Citizens feront ce qui est en leur pouvoir pour que le coach catalan prolonge l’aventure. En cas de refus de ce dernier, trois noms sont sur la table des dirigeants britanniques : Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Ruben Amorim (Sporting Portugal) et donc Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille dont la philosophie de jeu très proche de celle de Pep Guardiola intéresse fortement Manchester City dans le but d’embaucher un coach capable de s’appuyer sur le travail effectué depuis des années par Guardiola, sans tout recommencer à zéro. Assurément, cette nouvelle sera accueillie avec crainte du côté de Pablo Longoria, qui souhaite enfin de la stabilité à Marseille en gardant un entraîneur sur plusieurs années.