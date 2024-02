Réunion Clauss-OM, Gattuso sera sans pitié

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pointé du doigt, Jonathan Clauss n’a sans doute pas apprécié les critiques de ses dirigeants. Le latéral droit de l’Olympique de Marseille, annoncé sur le départ en fin de mercato, serait notamment ciblé pour sa tendance à se ménager. Ce n’est pourtant pas l’impression donnée vendredi à l’entraînement.

Finalement, Jonathan Clauss n’a pas bougé. On annonçait le latéral droit de l’Olympique de Marseille sur le départ en fin de mercato. Et pour cause, ses dirigeants ont laissé fuiter certaines critiques dans les médias. Le club phocéen lui reproche un manque d’implication et une tendance à se ménager à la moindre douleur. Ce qui expliquerait sa sortie face à Monaco (2-2) samedi dernier. Des images de l’entraînement vendredi montrent pourtant l’international français poursuivre sa séance malgré une gêne au genou droit. Une manière de répondre à ses détracteurs en interne ?

👀 Jonathan Clauss gêné, au niveau de l'arrière du genou droit, ce matin à l'entraînement de l'Olympique de Marseille pic.twitter.com/yq7jxx3GM9 — RMC Sport (@RMCsport) February 2, 2024

En tout cas, l’entraîneur Gennaro Gattuso ne suit pas les dirigeants sur ce dossier. L’Italien fait confiance à son latéral. « C'est simple, je l'avais dit à la fin du match, je crois en la bonne foi de mes joueurs, a réagi le technicien. J'ai beaucoup parlé depuis le début de la saison, depuis que je suis arrivé, avec Clauss. Il sait ce que je pense de lui. Jonathan, si je dois regarder, me pencher sur les données, je pense que c'est un des joueurs qui a joué le plus. Je ne peux pas mettre en doute, mettre en question, si mes joueurs disent la vérité ou pas, s'ils se sentent de jouer ou pas. »

Gattuso soutient Clauss

« Après, on a beaucoup parlé, je l'ai dit, ce qui est important c'est que nous on soit exigeants avec nous-mêmes aussi. Au final il est resté, il est là avec nous, donc voilà, ce qu'il s'est dit reste derrière nous et maintenant c'est un jour nouveau, moi je veux qu'on se concentre sur le futur. S'il mérite de jouer, évidemment qu'il jouera. Je sais qu'il a le niveau pour le faire, il peut avoir un très haut niveau et je ne remets pas en doute le professionnalisme de mes joueurs, jamais. Il sait ce que j'attends depuis le début », a confié Gennaro Gattuso, prêt à soutenir Jonathan Clauss.