Vente OM ‍: Le plan de l'Arabie Saoudite dévoilé

L'Arabie Saoudite cherche un nouveau club européen pour investir, et pour bientôt. Les regards se tournent vers l'OM alors que le pays du Golfe veut encore frapper très fort en Europe.

Journaliste financier chez Bloomberg et auteur d’un article sur les investissements de l’Arabie Saoudite dans le football, David Hellier a fait une annonce qui annonce un gros coup de tonnerre à venir. Les dépenses somptueuses venues du Royaume du Golfe ne sont pas sur le point de s’arrêter, et le rachat de Newcastle tout comme les signatures de joueurs à tout-va pour le championnat national le démontre. La prochaine étape est révélée par le journaliste spécialisé, qui avait notamment annoncé parmi les premiers le rachat de Newcastle. Cette nouvelle marché est tout simplement le rachat d’un nouveau club, issu de l’un des cinq grands championnats européens. La Premier League est à exclure après avoir récupéré Newcastle bien évidemment.

Les regards se tournent vers l’OM, club dont le palmarès, la ferveur et le prestige intéressent beaucoup les Saoudiens. Le nom du club provençal n’a pas été explicitement cité, mais l’idée de venir concurrencer le PSG du Qatar dans un championnat qui n’a qu’une seule superpuissance, est forcément tentante. Surtout que, malgré ses investissements importants et sa fidélité au projet, Frank McCourt reste un businessman qui ne dira pas non à une offre copieuse si elle devait voir le jour. Maintes fois évoquée, cette vente de l’OM fait toujours beaucoup parler, même si récemment, l’intérêt du sponsor principal du club, CMA-CGM, pour un rachat du club, a été totalement écarté.

Newcastle United’s Saudi Arabian owners are considering buying another top football club in Europe, sources say, as the kingdom prepares for more big spending in sports https://t.co/Qk4lpyjLvQ via @luxury