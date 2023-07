Renan Lodi à l’OM, Here we go ‍!

Les journalistes spécialisés du mercato l’annoncent avec certitude, tout est bouclé pour la venue de Renan Lodi à l’Olympique de Marseille. Le club provençal tient sa deuxième recrue, et réussit la performance de le faire avec la même provenance : l’Atlético de Madrid. L’accord avait déjà été trouvé avec le latéral gauche brésilien, et il est désormais aussi scellé avec le club espagnol pour ce qui s’apparente à un transfert sec.

More on Renan Lodi deal. Understand Olympique Marseille will pay €13m and Atlético Madrid will keep 20% sell on clause. 🔵🇧🇷 #OM



Medical tests scheduled tomorrow, on Friday.



Huge signing for OM as many clubs wanted Lodi. Big one.



Here we go, confirmed. ✔️