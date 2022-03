Remplacer Longoria à l'OM ? Vincent Ponsot crie à l'intox

Dans : OM.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine, Vincent Ponsot, le directeur du football de l’OL, a tenu à mettre fin aux rumeurs.

Ce samedi, Mohamed Toubache-Ter avait lancé une bombe sur les réseaux sociaux en annonçant que Marseille s'intéresserait à Vincent Ponsot, le bras droit de Jean-Michel Aulas et ancien patron juridique de la LFP. « Le Toulonnais Vincent Ponsot en futur Président Délégué de l’OM, ça aurait de la gueule ?? En tout cas, Marseille et Nice apprécient énormément le Directeur Général Football de Lyon », avait lancé l’insider sur Twitter. Un bruit de couloir vite balayé par le principal intéressé. « Je ne suis au courant de rien, c'est de l'intox », a simplement balancé le dirigeant lyonnais au micro d’Amazon Prime Vidéo. Même si Ponsot dément donc ces rumeurs, il n’y a jamais de fumée sans feu. Pour certains, la venue du dirigeant lyonnaos à l’OM pourrait être possible, malgré la rivalité entre Lyon et Marseille.

Ponsot président, Longoria directeur sportif ?

• Vincent Ponsot directeur général de Lyon à démenti les rumeurs d'un intérêt de l'OM. " Je ne suis au courant de rien, c'est de l'intox."#TeamOM | #SB29OM | #OM



(Prime video) pic.twitter.com/wYT25cQIfn — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) March 13, 2022

Déjà parce que le directeur du football de l’OL n’est plus vraiment en odeur de sainteté chez les Gones. Poussé dehors par une grande partie des supporters, qui n’ont pas apprécié ses agissements à l’encontre de Juninho en fin d’année dernière, l’homme de 46 ans pourrait avoir des envies d’ailleurs, lui qui agit dans l’ombre depuis 2010. Du côté marseillais, cette rumeur peut aussi être crédible sachant que Pablo Longoria ne serait pas contre l’idée de redevenir le simple patron du sportif à Marseille. Si cela venait à être le cas, Frank McCourt pourrait être à la recherche d’un nouveau président délégué, et c’est dans ce poste-là que Vincent Ponsot pourrait s'épanouir, lui qui connaît les rouages du football européen sur le bout des doigts. Après le passage de l’OM à l’OL de Rudi Garcia, va-t-on assister à un switch entre l’OL et l’OM pour Ponsot ? La question a quand même le mérite d’être posée.