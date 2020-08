RCSA : 9 cas de Covid, une fête sans gestes barrières en cause

Dans : OM.

Strasbourg, qui compte neufs cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif professionnel, est au cœur de l’actualité depuis quelques jours.

La situation est d’autant plus gênante que Strasbourg a affronté Montpellier en match amical et qu’à la suite de cette rencontre, Florent Mollet a également été testé positif au Covid-19. Dans un communiqué publié jeudi matin, le club de Laurent Nicollin pestait à l’encontre des Alsaciens, regrettant notamment que le Racing n’ait pas pratiqué de test de dépistage au Covid-19 avant le match amical face à Montpellier. Ce vendredi, les informations du journal L’Equipe risquent d’embraser davantage ce dossier puisque selon le quotidien national, c’est une fête entre joueurs sans respect des gestes barrières dans un bar de Genève qui est à l’origine de la contamination.

« Le staff avait validé le principe d'un temps libre dans un cadre bien défini. J'avais le sentiment que les choses étaient faites de manière professionnelle et anticipée. Certains sont allés au-delà de ce cadre, en prolongeant cette soirée. On réglera ça en interne. Au moment du match contre Montpellier, on ne savait pas encore que certains joueurs étaient sortis du cadre le samedi » a fait savoir le président alsacien Marc Keller, alors que le staff de Thierry Laurey avait initialement autorisé les joueurs à sortir au restaurant dans le plus strict respect des consignes sanitaires. Visiblement, les joueurs ont exagéré en poussant la soirée dans un bar, où les gestes barrières n’ont visiblement pas été respectés. La conséquence a été directe avec la contamination de neuf joueurs, puis du Montpelliérain Florent Mollet. Une série d’événement qui a ensuite poussé l’OM à reporter son match amical prévu à l’Orange Vélodrome contre la formation de Michel der Zakarian. Assurément, les joueurs devront se montrer bien plus prudents à l’avenir, afin que la Ligue 1 ne soit pas menacée.