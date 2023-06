30 millions d'euros de perdus, pas de miracle à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Prêté à l'OM pendant un an, Eric Bailly va retourner à Manchester United. Le club marseillais n'a pas voulu et surtout pu lever l'option d'achat pour le défenseur ivoirien. Le club mancunien devra brader le joueur cet été.

A l'instar d'Alexis Sanchez, Eric Bailly aurait pu relancer sa carrière à Marseille. Mais, le physique de l'Ivoirien lui aura encore joué des tours à l'OM. Solide et talentueux il y a quelques années, Bailly avait vécu une ascension rapide en Liga. L'Espanyol puis Villarreal avant un transfert à 38 millions d'euros à Manchester United en 2016. Ses débuts y avaient été bons avant une succession de blessures plus ou moins graves. Les Red Devils n'avaient d'autres choix que de le prêter à l'OM l'été dernier, le club phocéen offrant 2 millions d'euros au passage. Un prêt avec option d'achat automatique à deux conditions : l'OM se qualifie directement en Ligue des champions ou le joueur joue 50% des matchs de son club en Ligue 1.

Bailly renvoyé par l'OM, le Betis sur les rangs

Or, ces deux conditions n'ont pas été remplies. L'OM a échoué au troisième rang en Ligue 1 et n'a pu offrir le temps de jeu suffisant au défenseur. Bailly a certes montré de belles choses sur la Canebière mais pas suffisamment pour bousculer la hiérarchie. C'était encore plus dur au vu des nombreuses blessures qu'il a connu cette saison ainsi que de sa suspension de 7 matchs après un coup de pied dans le torse d'un adversaire en coupe de France. Ainsi, Bailly n'a joué que 17 matchs sur les 19 nécessaires dans la clause. Le voilà revenu à Manchester United où son avenir est inexistant, un an avant le terme de son contrat.

Le Daily Mail informe que Manchester United va le brader cet été, ne réclamant que 2 millions de livres Sterling (2,3 millions d'euros à peu près) alors que son prix d'achat était de 30 millions de livres (38 millions d'euros). Un prix de vente et un profil de joueur qui font un heureux : le Betis Séville. Sixième du dernier championnat d'Espagne et qualifié pour la Ligue Europa, le club andalou veut le relancer selon Mundo Deportivo. C'est le souhait de son directeur sportif Ramon Planes, qui le suit depuis ses débuts à l'Espanyol Barcelone. L'air andalou sera t-il plus favorable à l'air marseillais pour Eric Bailly ? En tout cas, il n'y a pas eu de miracle à Marseille, Eric Bailly a fini de perdre le peu de valeur qu'il avait encore il y a quelques mois, et Manchester United n'a plus que ses yeux pour pleurer.