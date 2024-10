Rashford claque la porte, l’OM est sur le coup

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Grosse information à Manchester, où Marcus Rashford ne croit plus au projet de son club formateur, et compte partir dès le mois de janvier. L’OM fait partie des trois destinations possibles de l’Anglais.

Stupeur à Manchester United, Marcus Rashford aurait demandé à quitter le club dès le mois de janvier, alors qu’il possède un contrat très longue durée avec les Red Devils. Mais rien ne va plus au sein du club anglais qui stagne dans le ventre mou de la Premier League de façon trop régulière. Et l’ailier des Three Lions a lui aussi disparu de la circulation, en raison de son manque d’efficacité, de sa méforme physique et même de son hygiène de vie qui laisserait à désirer ces derniers mois. Il reste néanmoins une figure de Manchester United, mais cela pourrait bien être terminé plus rapidement que prévu.

Les rumeurs l’envoyant dans plusieurs clubs européens et notamment à l’OM avaient jailli ces derniers jours, mais elles sont désormais confirmées et plus précises. A 26 ans, Marcus Rashford souhaite quitter Manchester United dès le mois de janvier, annonce El Nacional. L’Anglais estimerait ne pas plus avoir d’avenir à MU, notamment parce que le club stagne depuis des années désormais, hormis son succès ponctuel en Coupe d’Angleterre la saison dernière. Le journal espagnol estime que cette situation peut profiter à trois clubs : Aston Villa, Naples et l’OM.

L'OM, une question d'argent uniquement

La presse anglaise a déjà fait savoir que le voir atterrir à Aston Villa semblait bien improbable, même si les Villans font bonne figure en Ligue des Champions cette saison. Naples a en revanche de solides arguments, avec un poids financier mais aussi d’anciens coéquipiers de Rashford comme Scott McTominay ou Romelu Lukaku. Pour l’OM, le principal frein est toujours considéré comme financier, et à moins d’un énorme effort de Frank McCourt, cette signature pourrait bien rester comme un doux rêve. Mais le numéro 10 de MU est néanmoins chaud pour partir, et l'accueil reçu par Mason Greenwood en Provence lui donne aussi quelques idées. En tout cas, il connait ses destinations possibles pour la suite de sa carrière.