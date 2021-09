Raillé à l'OM, il adoube Payet pour son come-back

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Leader technique de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a retrouvé sa meilleure forme, celle qui en faisait de lui le fer de lance de l’OM de Marcelo Bielsa. Clinton Njié s'incline.

Un entraîneur sanguin, voilà ce qu’il semble falloir au Réunionnais pour donner le meilleur de lui-même. Certains regretteront forcément sa carrière en dents de scie et son laisser-aller à certaines périodes, mais quand il est à ce niveau-là, l’OM et ses supporters se régalent. En se rendant à Moscou, les Marseillais vont croiser leur ancien coéquipier Clinton Njie, qui évolue désormais au Dynamo Moscou. Pour le Camerounais, qui a connu le Payet en feu, revoir l’international français briller à 34 ans est la marque d’un grand joueur. L’ancien joueur de l’OL et de Tottenham se régale et ne le cache pas dans les colonnes de La Provence.

Dimitri Payet, une histoire en 2 temps📜



1 : Un début de saison remarquable avec 3 buts et 1 passe dé



2 : Nommé pour le Trophée UNFP Du Joueur du Mois d'août en @Ligue1UberEats



Votez pour lui ▶️ https://t.co/0a3BotDhEf#TropheesUNFP pic.twitter.com/7TcjXEtOJ4 — UNFP (@UNFP) September 13, 2021

« Dimitri est un grand professionnel, il sait ce qu’il faut faire et quand il faut le faire. Dans une carrière de footballeur, il y a toujours des moments difficiles. Mais il a un mental d’acier, il a su revenir, faire les efforts qu’il fallait pour l’équipe et pour aider ses coéquipiers à gagner. Je suis fier de le voir à ce niveau aujourd’hui. Je l’ai félicité dernièrement pour ses performances car je suis très content pour lui », a livré l’ancien attaquant de l’OM, qui n’a pas laissé un souvenir impérissable à Marseille, où sa maladresse était souvent pointé du doigt. Un passage rapidement oublié par les supporters marseillais, qui savourent surtout le niveau retrouvé par Dimitri Payet. Le numéro 10 de l’OM fait même partie des joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d’août en Ligue 1.