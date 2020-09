Rachat de l'OM : Boudjellal va faire une annonce

Dans : OM.

Longtemps omniprésents dans l’actualité, l'homme d'affaires Mohamed Ayachi Ajroudi et son collaborateur Mourad Boudjellal n’ont pas pour autant abandonné leur projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Au contraire !

Mais où sont passés Mohamed Ayachi Ajroudi et son complice Mourad Boudjellal ? Depuis plusieurs semaines, le duo ne communique plus dans la presse. Un silence étonnant sachant que les deux collaborateurs ont longtemps inondé les médias d’entretiens. Cette communication, ou plutôt ces coups de pression, ont fini par agacer le propriétaire Frank McCourt qui a toujours démenti l’hypothèse d’une vente de l’Olympique de Marseille. Allant même jusqu’à assigner les deux candidats en justice pour les éloigner définitivement. En apparence, cette menace a fonctionné. Mais en coulisse, les négociations ont peut-être continué en toute discrétion.

En effet, Mourad Boudjellal, sans vouloir trop en dire cette fois, a confirmé au quotidien Le Parisien qu’il échangeait toujours avec l’homme d’affaires franco-tunisien. « On aura bientôt des choses à dire », a glissé l’ancien président du RC Toulon au média régional. « On revient à une communication frugale, ça ne sert à rien de se disperser. Mais on bosse », a confirmé une autre source. Ce n’est pourtant pas la version du clan McCourt qui continue de démentir des contacts ainsi que la possibilité d’une vente du club phocéen. On peut tout de même s’interroger compte tenu des mystérieuses déclarations de l’autre partie, apparemment confiante quant à l’avancée des discussions…