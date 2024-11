Rabiot du PSG à l'OM, vous ne pouvez pas comprendre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot est un nouveau joueur de l'OM depuis quelques semaines maintenant. Le milieu de terrain monte en puissance malgré les critiques à son sujet.

L'OM avait flairé le bon coup il y a quelques semaines en parvenant à signer Adrien Rabiot. L'international français était libre de tout contrat depuis son départ de la Juve et cherchait le meilleur projet pour lui. Sa signature à Marseille en a choqué plus d'un, notamment parmi les fans et observateurs du PSG. D'ailleurs, depuis quelques semaines, c'est la guerre ouverte entre certains amoureux du club de la capitale et Adrien Rabiot. Ce dernier n'a pas hésité à se défendre, rappelant que Paris et ses supporters ne l'avaient pas assez soutenu lorsque les choses allaient mal pour lui. Si pour certains, Rabiot est un mercenaire, pour d'autres, il doit impérativement arrêter de se justifier et avancer sereinement pour mener à bien sa carrière. C'est en tout cas l'avis de Christophe Dugarry, soutien de l'ancien du PSG.

Rabiot, Dugarry comprend totalement

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois concernant Adrien Rabiot : « Il fait ce qu’il veut. Adrien Rabiot, fais ce que tu veux. Il n’a pas à se justifier, il ne doit pas expliquer. Il ne doit même pas rentrer dans ce débat. Adrien, tu ne dis rien et tu n’en as rien à fo*tre… Ça ne sert à rien. De toute façon, les gens ne comprendront pas. Ce n’est pas la peine d’essayer de comprendre et d’expliquer (…) Tu as fait ton choix, tu l’assumes, tu joues, tu prends le club dont tu as envie, tu prends l’oseille que tu as envie, tu fais le contrat dont tu as envie. Si tu as envie d’arriver en fin de contrat ou si tu veux un contrat de 20 ans… Qu’il n’explique pas à des gens qui ne veulent pas comprendre et qui sont incapables de comprendre. Je me permets de lui dire : « Arrête de répondre et chaque fois qu’on te pose cette question, ne réponds pas ». Il a eu envie d’expliquer un peu le pourquoi du comment mais je pense que c’est une erreur. Il ne doit pas expliquer le pourquoi du comment. Il fait ses choix, c’est sa vie et c’est sa carrière. Il la gère comme il a envie. Point à la ligne (…) Ça a toujours été comme ça, le PSG ne fait aucun cadeau. Son salaire, le PSG lui avait donné parce qu’il le méritait ». Le 16 mars prochain en Ligue 1, Rabiot retrouvera le Parc des Princes, mais avec le maillot de l'OM. Une rencontre déjà très attendue par toutes les parties.