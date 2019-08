OM : Nice est ultra-riche, Eyraud n'est même pas jaloux

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Lundi soir, l’OGC Nice a officialisé dans un large communiqué la vente définitive du club à Ineos.

Désormais, le club est entre les mains du richissime Jim Ratcliffe, lequel a indiqué que des investissements « raisonnables » seront consentis afin de ramener le club en Coupe d’Europe au plus vite. Un concurrent de plus pour l’Olympique de Marseille, cinquième de L1 l’an passé derrière Saint-Etienne, Lyon, Lille et le Paris Saint-Germain. Mais pour Jacques-Henri Eyraud, le rachat de Nice constitue avant tout une bonne nouvelle pour l’attractivité de la Ligue 1.

« C’est une bonne nouvelle pour le football français. Je regrette toujours que les grands entrepreneurs français n’investissent pas davantage dans le sport numéro 1. Quand on a quelqu’un avec le pedigree de Jim Ratcliffe, avec son envie, cela ne peut être qu’une bonne chose. Je suis pour la concurrence, je ne suis pas contre elle. Mais il y a encore beaucoup de choses à changer pour que la Ligue 1 puisse tirer pleinement profit de l’engagement de tels entrepreneurs internationaux » a commenté le président marseillais dans les colonnes de L’Equipe. Reste à voir si son discours sera toujours le même à la fin de la saison, si l’OGC Nice termine devant l’OM…