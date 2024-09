Rabiot a signé, Bennacer n'est plus aussi fan de l'OM

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille a recruté Adrien Rabiot au milieu de terrain, mettant fin à une éventuelle arrivée de Bennacer cet hiver, comme cela était envisagé au départ. Seulement, l’Algérien n’a jamais pensé à l’idée de rallier la Canebière affirme son agent.

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a conclu l’une des arrivées les plus inattendues du mercato en parvenant à convaincre Adrien Rabiot, milieu international français qui était libre de tout contrat après cinq saisons passées à la Juventus. Une signature aussi excellente pour l’OM qu’elle n'était impensable à imaginer il y a encore quelques mois, mais l’ancien milieu du Paris Saint-Germain a bel et bien rallié les Bouches-du-Rhône pour les deux prochaines saisons. Pas encore prêt physiquement, le joueur de 29 ans a été l’alternative à Ismaël Bennacer sur qui Marseille s’était penché dans les dernières heures du marché des transferts cet été. La piste n’a pas abouti, et l’agent du joueur en a profité pour faire un point sur l’intérêt de l’OM pour le joueur des Fennecs.

Bennacer n’a jamais voulu rejoindre l’OM

Pour Tuttosport, Enzo Raiola a ainsi assuré que le joueur de 26 ans passé par Arsenal n’a jamais envisagé de quitter l’AC Milan et qu’il souhaitait se battre pour sa place dans l’équipe, à trois ans de la fin de contrat : «Ce qui s’est passé est assez simple. Il y a eu des discussions avec quelques clubs, mais lui n’a jamais remis en question son envie de rester à Milan. Les Rossoneri souhaitaient également qu’il reste et c’est toujours difficile de trouver une autre équipe en Europe. À Milan, on se sent bien, c’est un club important. Ce n’est pas simple de quitter l’AC Milan», a-t-il affirmé. Blessé depuis le mois de septembre pour soigner son mollet qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’en janvier 2025, Bennacer va donc tenter le tout pour le tout pour s’imposer en Lombardie à son retour, tandis que l’OM a déjà tourné la page en s’offrant le gros coup Rabiot. Un deal qui apparaît comme gagnant pour toutes les parties.