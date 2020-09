PSG-OM : Une semaine après, La Provence relance le dossier Alvaro-Neymar

Dans : OM.

Dimanche dernier, en marge du Classique entre l’OM et le PSG, Neymar accusait Alvaro Gonzalez de propos racistes à son encontre.

Les accusations de l’international brésilien ont totalement relancé la rivalité historique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, avec des polémiques bouillantes tout au long de la semaine. Ces derniers jours, Le Parisien faisait savoir que les spécialistes de lecture labiale du PSG n’ont pas réussi à prouver les propos racistes d’Alvaro Gonzalez. Mercredi soir, le dossier a été mis en instruction par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, qui n’a pas non plus la preuve de la culpabilité de l’Espagnol. Cela fait donc une semaine que ce dossier a embrasé le football français, sans que personne n’ait trouvé aucune preuve à l’encontre d’Alvaro Gonzalez.

Ce qui fait presque dire à Alexandre Jacquin, journaliste pour La Provence, que l’ex-défenseur de Villarreal n’est pas coupable. « Une semaine, aujourd’hui, qu’on attend des preuves des insultes racistes d’#Alvaro sur #Neymar... CQFD... ou pas » a publié le chef adjoint du service des sports du quotidien régional, pour qui ce dossier est presque clos, même s'il est tout simplement en instruction. Reste maintenant à voir quelle sera le résultat de l'enquête de la LFP, et si en effet les preuves ne sont pas au rendez-vous, Alvaro pourra alors tourner la page.